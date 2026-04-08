ΕΒΕΠ:-Προτάσεις-στους-Έλληνες-ευρωβουλευτές-για-5-βασικά-θέματα

Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, μεταξύ Ελλήνων ευρωβουλευτών και του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, καθώς και του υπεύθυνου υποστήριξης επιχειρήσεων και μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, Νίκου Μαυρίκου, με την ευκαιρία του συνεδρίου της EuroCommerce στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 7-9 Απριλίου, για το ευρωπαϊκό χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Το ΕΒΕΠ παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα (εδώ η σύνοψή του) με πέντε βασικά θέματα, αντίστοιχα αιτήματα και πέντε προτάσεις στους ευρωβουλευτές, αναδεικνύοντας τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης κοινής εθνικής γραμμής παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνή οικονομικό χάρτη, όπως αυτός διαμορφώνεται, αλλά και της Ελλάδας ως ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος της ΕΕ στη ΝΑ Μεσόγειο. Το υπόμνημα αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη με ισότιμους όρους σε εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλία και υπηρεσίες, καθώς και τη τελωνειακή απλοποίηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Π. έλαβε χώρα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ με Ιράν και τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, με υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, επισημάνθηκε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρουσιάσει άμεσα έναν οδικό χάρτη με τίτλο «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένους στόχους και δεσμευτικές προθεσμίες για την ενίσχυση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σχετικά με τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Φορολογίας ΤΑXUD, κ. Γεράσιμο Θωμά.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΠ ζήτησε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να προωθήσουν μια ενιαία εθνική στρατηγική στα ευρωπαϊκά όργανα, να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αναδείξουν τον ρόλο των logistics, της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, να παρέμβουν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και, κυρίως, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας να υποστηρίξουν πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθυντή Εμπορίου και Ανταγωνιστικότητας της Sea Europe, Vincent Guerre, με θέμα τη ενεργή συμμετοχή των δύο μεγάλων ελληνικών ναυπηγείων του Κόλπου της Ελευσίνας.

Τέλος, στο υπόμνημα του Επιμελητηρίου περιέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο για τις ελληνικές, όσο και τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος, Βασίλης Κορκίδης, ευχαριστεί εκ μέρους του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, που ανταποκρίθηκαν στην επίσκεψη του στις Βρυξέλλες και, ιδιαιτέρως, τους Γιώργο Αυτιά, Δημήτρη Τσιόδρα, Νίκο Παπανδρέου, Ελίζα Βοζεμπεργκ, Έλενα Κουντουρά, Μαρία Ζαχαριά, Κώστα Αρβανίτη και Σάκη Αρναούτογλου για τις εποικοδομητικές συναντήσεις στις οποίες ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις συμβουλευτικές πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Π. προς την κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τους ευρωπαϊκούς φορείς.