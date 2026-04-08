Εκεχειρία χωρίς άμεση ανακούφιση για τις αερομεταφορές – Οι τιμές των καυσίμων πιέζουν τον κλάδο

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν μπορεί να έδωσε ώθηση στις αγορές, ωστόσο δεν φαίνεται ικανή να ανακουφίσει άμεσα τον παγκόσμιο κλάδο των αερομεταφορών, σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας, που επικαλείται το Reuters.

Παρά την αρχική αισιοδοξία και την άνοδο των μετοχών αεροπορικών εταιρειών, οι προκλήσεις παραμένουν έντονες — κυρίως λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο γενικός διευθυντής της International Air Transport Association, Γουίλι Γουόλς, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η αγορά καυσίμων σε κανονικά επίπεδα.

Η αιτία είναι οι σοβαρές ζημιές σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, που έχουν περιορίσει την παραγωγή και αυξήσει το κόστος.

Το jet fuel έχει υπερδιπλασιαστεί σε τιμή

Αποτελεί περίπου το 27% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών

Παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κόστους μετά την εργασία

Πίεση στις αεροπορικές εταιρείες

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε ότι αναμένει χαμηλότερα κέρδη το δεύτερο τρίμηνο και σχεδιάζει μείωση χωρητικότητας πτήσεων, απορρόφηση επιπλέον κόστους περίπου 2 δισ. δολαρίων και τιμή καυσίμων που φτάνει τα 4,30 δολάρια ανά γαλόνι — υπερδιπλάσια από πέρυσι.

Παράλληλα, πολλές εταιρείες:

αυξάνουν τιμές εισιτηρίων

μειώνουν δρομολόγια

προσθέτουν στάσεις ανεφοδιασμού

αποφεύγουν πτήσεις προς τον Περσικό Κόλπο λόγω κινδύνων

Αναταράξεις παρά τη μείωση του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, δημιουργώντας ελπίδες για σταθεροποίηση. Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει πιο σύνθετη. Οι ελλείψεις καυσίμων συνεχίζονται, η προσφορά παραμένει περιορισμένη και οι ζημιές στις υποδομές δεν αποκαθίστανται άμεσα

Ευρωπαϊκές εταιρείες, μέσω του οργανισμού Airlines for Europe, αξιολογούν ήδη τα αποθέματα καυσίμων, τονίζοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για ασφαλή συμπεράσματα.

Παρά την εκεχειρία, οι εντάσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Επιθέσεις με drones και πυραύλους συνεχίζονται σε χώρες του Κόλπου, προκαλώντας ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

μονάδες αφαλάτωσης νερού. Αυτή η αστάθεια διατηρεί υψηλό το ρίσκο για τον ενεργειακό και αεροπορικό τομέα.

Αργή ανάκαμψη του τουρισμού

Παρά τις δυσκολίες, οι αγορές αντέδρασαν θετικά. Οι μετοχές εταιρειών όπως η Lufthansa και η Air France-KLM κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενώ ταξιδιωτικοί όμιλοι όπως η TUI σημείωσαν άνοδο άνω του 10%.

Ωστόσο, η πραγματική ανάκαμψη του τουρισμού θα καθυστερήσει.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Άαρον Γκόλντρινγκ, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών μπορεί να διαρκέσει έως και επτά μήνες μετά την εκεχειρία, καθώς η αίσθηση ασφάλειας επιστρέφει σταδιακά.

Η εκεχειρία προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στις αγορές, αλλά όχι άμεση λύση στα βαθύτερα προβλήματα του κλάδου. Οι αερομεταφορές και ο τουρισμός παραμένουν ευάλωτοι σε γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για το αν η εύθραυστη ισορροπία θα οδηγήσει σε σταθερότητα ή σε νέα περίοδο αναταράξεων.

Με πληροφορίες από Reuters

