Επίθεση-της-ισραηλινής-αντιπολίτευσης-στον-Νετανιάχου-για-την-εκεχειρία-με-το-Ιράν:-Στρατηγική-αποτυχία-και-πολιτική-καταστροφή

Τρεις ηγέτες της ισραηλινής αντιπολίτευσης κατήγγειλαν σήμερα ως παταγώδη αποτυχία τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του πολέμου που είχε ανακοινώσει.

«Ουδέποτε σ’ ολόκληρη την ιστορία μας δεν είχαμε γνωρίσει μια τέτοια πολιτική καταστροφή», έγραψε στο X ο Γιαΐρ Λαπίντ, επικεφαλής του κόμματος Γες Ατίντ (Υπάρχει μέλλον), που είναι το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

«Δεν ζητήθηκε καν η γνώμη του Ισραήλ όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειάς μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε ταχθεί πλήρως υπέρ του πολέμου όταν είχε ξεσπάσει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εκεχειρία ανακοινώθηκε τα ξημερώματα από τον Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν το γραφείο του Νετανιάχου εκφράσει με ανακοίνωσή του την υποστήριξη του Ισραήλ «στην απόφαση του προέδρου Τραμπ να αναστείλει για δύο εβδομάδες τα πλήγματα εναντίον του Ιράν».

«Ο στρατός έφερε σε πέρας όλα όσα του ζητήθηκαν και ο πληθυσμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως ο Νετανιάχου απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κάνεναν από τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει», συνέχισε ο Λαπίντ.

Ο Νετανιάχου δικαιολόγησε τον πόλεμο που ξέσπασε με την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου επικαλούμενος την ανάγκη να «εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή» που αποτελούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισλαμική Δημοκρατία για το Ισραήλ με τα προγράμματά της για τα πυρηνικά και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο ίδιος παρακίνησε επίσης επανειλημμένα τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να ρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θα μας χρειασθούν χρόνια για να αποκαταστήσουμε τις πολιτικές και στρατηγικές βλάβες που προκάλεσε ο Νετανιάχου εξαιτίας της αλαζονείας του, της απερισκεψίας του και της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού», δήλωσε ο Λαπίντ.

«Ο Νετανιάχου είπε ψέματα»

«Ο Νετανιάχου είπε ψέματα. Υποσχέθηκε μια “ιστορική νίκη” και ασφάλεια για πολλές γενιές και στην πράξη υποστήκαμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει το Ισραήλ», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής της συμμαχίας της αριστεράς «Οι Δημοκράτες».

«Κανένας από τους στόχους δεν επιτεύχθηκε», πρόσθεσε στο X: «το πυρηνικό πρόγραμμα δεν καταστράφηκε. Η βαλλιστική απειλή παραμένει. Το καθεστώς (…) βγαίνει μάλιστα πιο ισχυρό απ’ αυτό τον πόλεμο».

Η κατάπαυση του πυρός «προσφέρει στο καθεστώς των αγιατολάχ μια ανάπαυλα και τη δυνατότητα να αναδιοργανωθεί», υποστήριξε ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτινού (Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας)

«Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, χωρίς [η Ισλαμική Δημοκρατια] να απαρνηθεί τη βούληση να καταστρέψει το Ισραήλ, να εμπλουτίζει ουράνιο, να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους […] σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε [στρατιωτική] εκστρατεία σε πιο δύσκολες συνθήκες και θα πρέπει τότε να πληρώσουμε ένα πιο βαρύ τίμημα», έγραψε στο X.