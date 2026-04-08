Η εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν ανάβει «φωτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών — Εκτόξευση +5% με τις τράπεζες να ηγούνται

Εορταστική ατμόσφαιρα επικράτησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το πρωί της Τετάρτης 8 Απριλίου, καθώς η ανακοίνωση διήμερης κατάπαυσης πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποδεσμεύει κύμα αγοραστικού ενδιαφέροντος που κρατούσε ανασταλμένο επί εβδομάδες. Στις 10:56, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.250,58 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο +105,87 μονάδων (+4,94%) σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο, ενώ ο FTSE Large Cap διαμορφώνεται στις 5.702,97 μονάδες με κέρδη +257,05 (+4,72%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται ήδη στα 72,8 εκατ. ευρώ για τον Γενικό Δείκτη και 44,46 εκατ. ευρώ για τον FTSE Large Cap — εικόνα σαφώς αυξημένης εμπλοκής επενδυτών από τις πρώτες ώρες.

Το γεωπολιτικό «κλειδί» που άνοιξε τις αγορές

Στα τέλη της Τρίτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social αναστολή των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ενισχύθηκαν κατά περίπου 967 μονάδες (+2,1%), ενώ αντίστοιχα άλματα κατέγραψαν και τα futures του S&P 500 και του Nasdaq, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη διακοπή εχθροπραξιών. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα επιτρέπεται υπό ιρανική στρατιωτική διαχείριση για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου, που είχαν αγγίξει τα 117 δολάρια ενδοσυνεδριακά, κατέρρευσαν κάτω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι μετά τη δήλωση Τραμπ — μία από τις εντυπωσιακότερες ενδοημέρειες κινήσεις στις αγορές εμπορευμάτων ευρύτερης μνήμης.

Ευρώπη και Ασία: «Πράσινος» κατακλυσμός

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραφαν αύξηση του STOXX Europe 600 κατά 3,5%, τη μεγαλύτερη ενδοημέρεια άνοδο από τον Απρίλιο του 2025, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν μαζικά στις μετοχές. Κλάδοι που είχαν πληγεί έντονα από τον πόλεμο — μεταλλεία, αεροπορία, βιομηχανία — ηγούνται της ανόδου.

Στην Ασία, η αντίδραση υπήρξε εξίσου εντυπωσιακή: ο νοτιοκορεατικός Kospi ενισχύθηκε κατά 8,4%, ανακτώντας μεγάλο μέρος των προηγούμενων απωλειών, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 5,2%. Θετική κίνηση κατέγραψε επίσης ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατά 2,2%.

Στη Wall Street, τα futures διατηρούν ισχυρά κέρδη ενόψει ανοίγματος — μία επιστροφή σε risk-on mode που ακυρώνει μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας που είχε συσσωρευτεί από τις αρχές Μαρτίου.

Τράπεζες: Ο μεγάλος κερδισμένος της συνεδρίασης

Όπως σε κάθε επεισόδιο εκτόνωσης γεωπολιτικής πίεσης, οι συστημικές τράπεζες ανέλαβαν τον ρόλο του ατμομηχανής. Η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) εκτινάχθηκε +8,69% στα 3,713 ευρώ, ενώ η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) ακολούθησε με +8,60% στα 3,9 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) προχωρεί +8,39% στα 8,164 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) καταγράφει +6,84% στα 14,38 ευρώ.

Στα blue chips, η Metlen (MTLN) ανεβαίνει +5,44% στα 36,08 ευρώ, αναπληρώνοντας μέρος της πρόσφατης υποαπόδοσης. Ισχυρές κινήσεις καταγράφουν επίσης η ΔΕΗ (+4,00%, στα 19,74 ευρώ), η Cenergy (CENER) (+4,84%, στα 19,91 ευρώ) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+4,57%, στα 37,54 ευρώ).

Αντικολυμπούν, αξιοσημείωτα, η Motor Oil (MOH) με πτώση -3,89% στα 37,52 ευρώ — κινήσεις που αντανακλούν τη βαριά αποτίμηση των διυλιστηρίων σε περιβάλλον πτώσης πετρελαίου — καθώς και η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) με -0,66% στα 9,835 ευρώ για τους ίδιους λόγους.

Το «μπόνους» του MSCI

Πέρα από την ανακωχή, το Χρηματιστήριο Αθηνών φέρει και ένα δεύτερο «ατού»: η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον οίκο MSCI στις ανεπτυγμένες αγορές έχει οριστεί για τον Μάιο του 2027, αντί του αρχικώς προγραμματισμένου Αυγούστου 2026 — αλλαγή χρονοδιαγράμματος που ελήφθη για να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής. Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας, η ίδια η κατηγοριοποίηση στις αναπτυγμένες αγορές αποτελεί μακροπρόθεσμη άγκυρα ζήτησης για ελληνικές μετοχές.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές της ING είχαν επισημάνει χθες ότι το βασικό ερώτημα για τις αγορές ήταν αν θα επιτευχθεί κατάπαυση πυρός και αν οι τιμές ενέργειας θα αποφύγουν μια νέα ανοδική κίνηση. Η απάντηση ήρθε το βράδυ, και οι αγορές ανταποκρίνονται αποφασιστικά. Παράλληλα, αναλυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούν άνοδο του STOXX Europe 600 κοντά στο 3,9%, με φόντο τις ελπίδες για συντομότερη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αν και σημειώνουν ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας συνεχίζουν να τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις.

Στρατηγικοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η κατάπαυση πυρός είναι δύο εβδομάδων — ο πόλεμος δεν τελείωσε και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες. Κάθε αρνητική έκπληξη θα μπορούσε να αναστρέψει γρήγορα το sentiment.