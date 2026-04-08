Η-Όλγα-Κεφαλογιάννη-στην-Κέρκυρα-σε-ευρεία-σύσκεψη-για-τον-τουρισμό-των-Ιονίων-νήσων

Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τη γενική γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου, συμμετείχε στην Κέρκυρα σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων του τουριστικού τομέα και άλλων φορέων των Ιόνιων νήσων, προκειμένου να συζητήσουν κρίσιμα θεμάτων που αφορούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο που έχει ξεκινήσει, αλλά και γενικότερα, σημαντικά ζητήματα που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στον ελληνικό τουρισμό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιών μέσω της αναβάθμισης των υποδομών, με σκοπό την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή τους, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, όπως η εύρυθμη λειτουργία των διεθνών αεροδρομίων, με έμφαση στην ανάγκη πιο άμεσης εξυπηρέτησης των Βρετανών επισκεπτών στον έλεγχο διαβατηρίων, δεδομένου ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι κορυφαία αγορά εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την ενίσχυση σε δράσεις και υποδομές με βάση τις ειδικές μορφές τουρισμού, η υπουργός τόνισε τη σημασία της αναβάθμισης και διεύρυνσης των τουριστικών υποδομών σε μαρίνες, που θα προσελκύσουν επισκεψιμότητα με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο ενίσχυσης θαλάσσιου τουρισμού. Η Όλγα Κεφαλογιάννη εστίασε επίσης στην πιο στοχευμένη προβολή – με σύγχρονα και ψηφιοποιημένα μέσα που άμεσα θα διαθέτει το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ μέσω ανάλογων έργων που υλοποιούνται χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – του μοναδικού πολιτιστικού γαστρονομικού και φυσικού πλούτου του νησιού, ενδυναμώνοντας τη δυνατότητά της χώρας για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο.

Μετά τη σύσκεψη, η υπουργός Τουρισμού δήλωσε: «Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται πάντοτε δίπλα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία πρωταγωνιστεί στην δυναμική πορεία που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμούς. Θα ήθελα να μεταφέρω το αισιόδοξο μήνυμα και για τη φετινή χρονιά του ελληνικού τουρισμού, από το νησί της Κέρκυρας, παρά τις σοβαρές γεωπολιτικές αναταράξεις λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ότι τόσο το κράτος όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας έχουμε την εμπειρία και την ωριμότητα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και σε αυτή τη συγκυρία. Το Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να εργάζεται για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των νησιών του Ιονίου. Στην Κέρκυρα προχωράμε με τον εκσυχρονισμό της μαρίνας των Γουβιών με χρηματοδότηση 4,3 εκ ευρώ από το ΤΑΑ, ενώ πρόσφατα χωροθετήθηκε και η μαρίνα Ημερολιάς στο Βόρειο τμήμα του νησιού. Περαιτέρω, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των νησιών που αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της φυσιογνωμίας και της μοναδικής τους ταυτότητας».

Στη σύσκεψη που διεξήχθη στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρουσία του Περιφερειάρχη, συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τουριστικών φορέων, της αεροπορικής διαχείρισης, των επιμελητηρίων, των ξενοδοχειακών ενώσεων, της αστυνομίας και της λιμενικής διοίκησης, ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι φορέων από τα Ιόνια Νησιά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γεώργιος Μαχειμάρης

ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος

ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, Γιάννης Καββαδίας

ο Δήμαρχος Παξών, Σπύρος Βλαχοπούλος

ο Διευθυντής της Fraport Κέρκυρας, Παύλος Βασιλόπουλος

ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων του ΟΛΚΕ, Άρης Μπατσούλης

ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, Κωνσταντίνος Μεριάνος

ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κωνσταντίνος Μουζακίτης

ο Πρόεδρος της AOCTA κ. Ναπολέων Πάτρας και ο Αντιπρόεδρος, Νίκος Ασπιώτης

ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Δημήτρης Βούλγαρης

ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων Κέρκυρας, Περικλής Κατσαρός

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν:

η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου και Αντιπρόεδρος ΞΕΕ, Χριστίνα Τετράδη

ο Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς, Γεώργιος Γεροντάκης

ο Αντιπρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Τουρισμού Ιονίων Νήσων, Γιώργος Μαργαρης

ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς, Σπύρος Κατσούρης.

