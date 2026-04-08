Η-alibaba-εγκαινιάζει-data-center-με-10.000-δικά-της-τσιπ

Η Alibaba και η China Telecom λάνσαραν ένα κέντρο δεδομένων (data center) στην Κίνα, σχεδιασμένο για εκπαίδευση και έρευνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εγκατάσταση θα διαθέτει 10.000 ημιαγωγούς Zhenwu της Alibaba.

Η China Telecom και η Alibaba ανακοίνωσαν ότι το κέντρο δεδομένων, που βρίσκεται στο Shaoguan, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, αναμένεται να επεκταθεί σε μια κλίμακα 100.000 τσιπ. Πρόσθεσαν ότι το cluster υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανίες από την υγειονομική περίθαλψη έως τα προηγμένα υλικά.

Πρόκειται για μερικά από τα μεγαλύτερα μοντέλα που υπάρχουν και καταδεικνύουν οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί παίκτες της Κίνας προωθούν τη δική τους τεχνολογία ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το Πεκίνο εντείνει την προσπάθειά του για αυτάρκεια και ανεξαρτησία.

Η Alibaba, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας, σχεδιάζει τα δικά της τσιπ μέσω της μονάδας T-head.

Η εταιρεία με έδρα το Χανγκζού είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες cloud computing στην Κίνα. Σχεδιάζει τσιπ, κατασκευάζει κέντρα δεδομένων και αναπτύσσει τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στη συνέχεια διαθέτει στην αγορά μέσω του τμήματος cloud computing. Το cloud computing είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της τα τελευταία τρίμηνα.

