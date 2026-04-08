Ισχυρό-ράλι-και-στους-τρεις-βασικούς-δείκτες-της-wall-street

Κύμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές έφερε η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για κατάπαυση του πυρός, ενισχύοντας τις μετοχές και επαναφέροντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, ενώ την ίδια ώρα σημειώθηκαν μαζικές πωλήσεις στο πετρέλαιο.

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ισχυρό ράλι, αφού ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου που έχει κλείσει την κρίσιμη θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 1.325,46 μονάδων ή 2,85%, φτάνοντας τις 47.909,92 μονάδες. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοσή του εδώ και έναν περίπου χρόνο, από τότε που ο Τραμπ είχε υπαναχωρήσει, τον Απρίλιο του 2025, από τους αρχικούς ιδιαίτερα υψηλούς ανταποδοτικούς δασμούς.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,51% στις 6.782,81 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,80% για να κλείσει στις 22.635,00 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν περισσότερο από 16%, κλείνοντας στα 94,41 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο του 2020. Το brent για παράδοση Ιουνίου στο Λονδίνο έχασε περίπου 13%, κλείνοντας στα 94,75 δολάρια.

Ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της Wall Street, VIX, υποχώρησε σε προ του πολέμου επίπεδα. Οι αεροπορικές εταιρείες, που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω φόβων για εκτίναξη του κόστους καυσίμων, σημείωσαν άνοδο. Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδό τους από την αρχή της πανδημίας.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η «διπλής κατεύθυνσης» εκεχειρία εξαρτάται από τη συμφωνία του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η διέλευση θα πρέπει να συντονίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης στην εκεχειρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη ότι ανακοινώθηκε μια ανάπαυλα στη σύγκρουση με το Ιράν. Η αγορά έχει γίνει πολύ πιο ικανή στο να “προβλέπει” την επόμενη κίνηση του Τραμπ», δήλωσε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη Freedom Capital Markets. «Το ζήτημα τώρα είναι αν αυτό το γνώριμο χρονικό πλαίσιο των “δύο εβδομάδων” θα οδηγήσει σε λύση».

Οι μετοχές ενισχύθηκαν περαιτέρω αφού ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από τη χώρα και ότι οι δύο πλευρές συζητούν για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Την Τετάρτη, η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic ανέφερε ότι τα πρώτα πλοία πέρασαν, αν και ειδικοί του κλάδου σημειώνουν ότι η συνολική κίνηση δεν έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα της περιόδου του πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη παραβιάσει τη συμφωνία της προσωρινής εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας τη βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών.

Το ράλι καθοδηγήθηκε από μετοχές που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών, που είναι ευάλωτοι σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, κατέγραψαν άνοδο, με το ETF VanEck Semiconductor να ενισχύεται πάνω από 5%. Η Broadcom σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ η Micron Technology ενισχύθηκε πάνω από 7%.

Οι διεθνείς αγορές που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγωγές ενέργειας υπεραπέδωσαν σε σχέση με τις ΗΠΑ. Οι μετοχές στη Νότια Κορέα εκτινάχθηκαν κατά 9%, ενώ οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3%.

Αντίθετα, οι μετοχές στον κλάδο ενέργειας, που είχαν ενισχυθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, υποχώρησαν. Οι μετοχές της Exxon Mobil κατέγραψαν πτώση άνω του 5%, ενώ της Chevron υποχώρησαν περισσότερο από 4%.

Το ράλι ενίσχυσε την αισιοδοξία ότι η χρηματιστηριακή αγορά ίσως έχει βρει πλέον πυθμένα μετά τις απώλειες του περασμένου μήνα, αν και πολλοί παραμένουν βέβαιοι ότι η μεταβλητότητα απέχει πολύ από το να εκλείψει, δεδομένης της ευαισθησίας των αγορών στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Τίποτα δεν ανεβαίνει σε ευθεία γραμμή», δήλωσε ο Στίβεν Τάκγουντ, διευθυντής επενδύσεων στη Modern Wealth Management. «Αλλά πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή βάση εδώ».