Κατακόρυφα ανεβάζει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ – «Πυροτέχνημα η πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Κατακόρυφα ανεβάζει τους τόνους η αξιωματική αντιπολίτευση που ζητά εκλογές και χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση διεφθαρμένη και εκβιαζόμενη με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παρακολουθήσεις.

Όσο για την πρόταση του Πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο Βουλευτή -Υπουργού και επιστροφή στη βουλευτική ιδιότητα με τη λήξη των υπουργικών καθηκόντων, στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» που δεν λύνει τον γόρδιο δεσμό και το πρόβλημα με τα ρουσφέτια. Για την μείωση του αριθμού των βουλευτών που μπήκε στην δημόσια συζήτηση το ΠΑΣΟΚ κρούει τον κώδωνα για τον κίνδυνο ελλιπούς εκπροσώπησης μονοεδρικών περιοχών με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατακεραυνώνει τον Πρωθυπουργό στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ».

«Εκεί όπου υλοποιείται το μοντέλο που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχει μονοεδρική ή λίστα. Διαφωνώ με τη λίστα. Με το μοντέλο «Μητσοτάκης Αυτοκράτορας» που διορίζει Υπουργούς, Βουλευτές και τη δικαιοσύνη διαφωνώ. Θέλω έναν Πρωθυπουργό με όρια στις εξουσίες του» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Στο ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ανοιχτοί να ανοίξει η συζήτηση για να τελειώσει η ιστορία με τα «ρουσφετομάγαζα» που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, αλλά μιλούν για γενναία συζήτηση για τις επόμενες εκλογές, με ειλικρίνεια και χωρίς επικοινωνιακά παιχνίδια. Μάλιστα στελέχη της πράσινης παράταξης θέλοντας να υπερτονίσουν το μεταρρυθμιστικό προφίλ του κόμματος, υπογραμμίζουν την πρόσφατη απόφαση του Συνεδρίου τους να μην μπορεί κανένας να είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Η πράσινη παράταξη μετά το Συνέδριο εμφανίζεται να κερδίζει δυνάμεις, να καταγράφει αύξηση των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις και να σηκώνει μανίκια για την επόμενη μέρα. Ο στόχος παραμένει σταθερά η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές, ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και η Χαριλάου Τρικούπη υπόσχεται διακυβέρνηση της χώρας με όποιο κόμμα επιλέξει ο ελληνικός λαός, που θα αποδεχθεί τις κυβερνητικές προτεραιότητες της πράσινης παράταξης και δεν θα διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός του ΠΑΣΟΚ. Στην πράσινη παράταξη εκτιμούν ότι στον δρόμο προς τις κάλπες οι πολίτες θα στραφούν στο σοβαρό και θεσμικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διαθέτει τα στελέχη για να κυβερνήσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έριξε καρφιά σε «κόμματα διαμαρτυρίας» που τελικά ευνοούν την ΝΔ να παραμείνει στην εξουσία.

«Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με την σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω στο τέλος με πολλή δουλειά, αγώνα, προσπάθεια και ενότητα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι το μόνο κόμμα που έχει στελέχη και ανανέωση για να γίνει κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψήφος διαμαρτυρίας που στο τέλος θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και την παραμονή της στην εξουσία», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ.

Την ίδια ώρα η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στον ΣΚΑΪ 100,3 για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.

«Η Ελληνική Δημοκρατία, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν την έχουν αποδεχθεί και τα 27 κράτη – μέλη. Δεν είναι κανένας θεσμός περιωπής. Δεν είναι και το Κέιμπριτζ. Είναι ένας καινούριος θεσμός που θα φανεί στο χρόνο αν κάνει τη δουλειά του ή είναι παντελώς άχρηστος. Αυτό το οποίο όμως κρίνει έναν θεσμό, είναι το πως οι εκπρόσωποί του αξιοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό», τόνισε ο υπουργός Υγείας στον ΣΚΑΪ 100,3 με τον Κώστα Τσουκαλά να τον χαρακτηρίζει «λαγό» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο Πρωθυπουργός βάζει τον Υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι «λαγός» του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση. Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στα Παραπολιτικά 90,1.

