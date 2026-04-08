Μεγάλο comeback στο Χρηματιστήριο: +6,58% ο ΓΔ, +10% οι τράπεζες — Το πετρέλαιο βουτά, η Αθήνα πετά

Ένα από τα εντυπωσιακότερα κλεισίματα του 2026 σημειώθηκε την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης τερμάτισε στις 2.285,92 μονάδες, κερδίζοντας 141,21 μονάδες ή +6,58% σε μία συνεδρίαση, ανακτώντας μεγάλο μέρος των βαρύτατων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας. Η αγορά «ανέπνευσε» μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Wall Street, στον απόηχο της ανακοίνωσης δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν — μιας εξέλιξης που απομάκρυνε, έστω προσωρινά, το φάσμα νέας ενεργειακής κρίσης.

Πίνακας Δεικτών — Κλείσιμο 8 Απριλίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Τζίρος Γενικός Δείκτης 2.285,92 +141,21 +6,58% 471,27 εκατ. € FTSE Large Cap 5.806,71 +360,79 +6,63% 362,57 εκατ. € ΔΤΡ (Τραπεζικός) 2.634,02 +239,72 +10,01% — FTSE Financials 12.312,66 +1.115,65 +9,96% —

Ημερήσιο εύρος Γενικού Δείκτη: 2.205 – 2.295 μονάδων. Ημερήσιο εύρος FTSE Large Cap: 5.610 – 5.830 μονάδων.

Κινητήρες και αντίβαρα της συνεδρίασης

Η σκυτάλη της ανόδου ανέλαβαν κατ’ εξοχήν οι συστημικές τράπεζες, που εκτοξεύθηκαν σε διψήφια ποσοστά. Η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) πρωταγωνίστησε με άνοδο +13,06% στα 3,862 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) ακολούθησε με +12,00% στα 8,436 ευρώ, ενώ η Εθνική (ΕΤΕ) κέρδισε +10,77% φθάνοντας τα 14,91 ευρώ. Η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) ολοκλήρωσε το τετράδυμο των τραπεζικών γιγάντων με +9,50% στα 3,932 ευρώ — ένα εντυπωσιακό σετ εισφορών στον Τραπεζικό Δείκτη που υπερέβη τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο πλάι των τραπεζών, η CrediaBank (CREDIA) σημείωσε άνοδο +10,78% στο 1,11 ευρώ και η Optima Bank (OPTIMA) +10,71% στα 9,30 ευρώ, διατηρώντας ζωηρό το τραπεζικό αφήγημα. Η Metlen (MTLN) ανέκαμψε με +8,94% στα 37,28 ευρώ, σε μια συνεδρίαση που της έδωσε σημαντική ανάσα μετά από μακρά περίοδο πιέσεων. Ισχυρές αποδόσεις κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) με +6,96% στα 38,40 ευρώ, η Viohalco (BIO) με +7,39% στα 13,66 ευρώ, η Cenergy (CENER) με +3,69%, η Τιτάν (TITC) με +6,44% στα 49,24 ευρώ, η Lamda Development (ΜΠΕΛΑ) με +3,32%, η ΔΕΗ με +3,48% στα 19,64 ευρώ, ο ΟΤΕ με +2,77% και η Bank of Cyprus (BOCHGR) με +6,14%.

Ουσιαστικά αδιάφορη, αντίθετα, υπήρξε η εικόνα για Motor Oil (ΜΟΗ, -0,36%) και Allwyn (ALWN, -0,66%), ενώ ουσιαστικά «αντίρροπη» λειτούργησε η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) που υποχώρησε κατά -2,02% στα 9,70 ευρώ — ακριβώς ό,τι αναμένεται όταν το αργό πετρέλαιο καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα ημερήσια ντάμπινγκ των τελευταίων ετών. Η βουτιά στις ενεργειακές μετοχές ήταν αντίβαρο στο αλλιώς ολοκαύτωτα θετικό ταμπλό.

Τεχνική εικόνα: Θεαματική ανάκαμψη με ανοιχτά ερωτήματα

Η σημερινή συνεδρίαση αναθεώρησε ριζικά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης, που είχε κλείσει την εβδομάδα 3-4 Απριλίου στις 2.122,60 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση 6,81%, επανήλθε με ορμή πάνω από τις 2.280 μονάδες — ισχυρό τεχνικό επίπεδο που λειτουργεί ως βαρόμετρο για τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Κρίσιμης σημασίας είναι η θέση του ΓΔ ως προς τον ΚΜΟ 200 ημερών, ο οποίος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην περιοχή των 2.250–2.300 μονάδων. Η σημερινή κίνηση τον ανακτά μεν, αλλά απαιτείται επιβεβαίωση σε συνεχόμενες συνεδριάσεις ώστε να αποκατασταθεί η ανοδική τάση που διακόπηκε από τη γεωπολιτική κρίση. Η βίαιη φύση της ανόδου — με τον ΓΔ να κινείται μέσα σε ημερήσιο εύρος 90 περίπου μονάδων (2.205–2.295) — χαρακτηρίζεται ως «τεχνική ανάκαμψη» (technical rebound) μετά από υπερπωλημένο περιβάλλον, παρά ως ανατροπή της δομικής πτωτικής τάσης.

Ο δείκτης RSI (Relative Strength Index) στο ωριαίο γράφημα εισήλθε προσωρινά σε υπεραγορασμένο έδαφος (>70) κατά τις απογευματινές ώρες, ένδειξη που συνήθως προαναγγέλλει κάποια κατάπαυση ή ήπια διόρθωση σε σύντομο χρόνο. Ωστόσο, στο ημερήσιο γράφημα ο RSI ήταν μέχρι χθες βαθιά σε υπερπωλημένο έδαφος (<30), οπότε η σημερινή ανάκαμψη απλώς αποκαθιστά τιμές σε πιο ισορροπημένα επίπεδα χωρίς να δημιουργεί αναγκαστικά τεχνική κόπωση στο ημερήσιο.

Ο δείκτης MACD στο ημερήσιο διάγραμμα εμφανίζεται ακόμα αρνητικός, αλλά με σήμα ότι πλησιάζει τη σύγκλιση — δηλαδή πιθανή διασταύρωση προς τα πάνω στις επόμενες συνεδριάσεις, εφόσον η ανοδική δυναμική διατηρηθεί.

Η ζώνη στήριξης για τον ΓΔ εντοπίζεται μεταξύ 2.200–2.230 μονάδων (προηγούμενη αντίσταση που μετατρέπεται σε στήριξη), ενώ η επόμενη κρίσιμη αντίσταση βρίσκεται στις 2.330–2.360 μονάδες — περιοχή που αντιστοιχεί σε υψηλά αρχών Απριλίου πριν από την απότομη κατάρρευση. Υπέρβαση αυτής της ζώνης θα σηματοδοτούσε ανάκτηση της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Ο τζίρος των 471,27 εκατ. ευρώ είναι ενθαρρυντικός — σαφώς πάνω από τον τελευταίο μέσο όρο των πτωτικών εβδομάδων — ωστόσο δεν αγγίζει τα επίπεδα που θα χαρακτηρίζονταν ως «αγοραστική επικύρωση» (confirmation breakout). Παραμένει αξιολογήσιμος μόνο στο πλαίσιο μιας αντίδρασης σε πολύ αρνητικό σκηνικό, και όχι ως ένδειξη επιστροφής θεσμικού χρήματος σε βάθος.

Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ), ο οποίος εκτινάχθηκε κατά +10,01% στις 2.634,02 μονάδες, πλησιάζει και πάλι τα επίπεδα-κλειδιά που είχε πριν από την κατάρρευση του Φεβρουαρίου–Μαρτίου. Το «τείχος» αντίστασης για τον ΔΤΡ εντοπίζεται στην περιοχή 2.700–2.750 μονάδων, ενώ ισχυρή στήριξη παρέχεται κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Διεθνές φόντο: Παγκόσμιο ράλι μετά την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Το κυρίαρχο θέμα που καθόρισε τη σημερινή συνεδρίαση σε όλες τις αγορές του κόσμου ήταν η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μέσα στις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Αθήνας), ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αναστέλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών υποδομών για περίοδο δύο εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα επαναλειτουργήσει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα την αποδοχή των όρων, προαναγγέλλοντας ασφαλή διέλευση πλοίων για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή ήταν η αφορμή που περίμεναν οι αγορές. Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε πτώση άνω του 13%, υποχωρώντας κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι — ένα από τα μεγαλύτερα ημερήσια ποσοστά πτώσης στα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το αργό είχε εκτοξευθεί πάνω από 70% λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανταποκρίθηκαν με τον πιο ορμητικό τρόπο: ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο κοντά στο 3,8%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Απρίλιο του 2025. Ο γερμανικός DAX εκτοξεύθηκε κατά +4,8%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε +2,3%. Οι μετοχές του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου, που είχαν υποφέρει από την ενεργειακή κρίση, πρωταγωνίστησαν στα κέρδη — EasyJet και TUI πάνω από 10%. Τα ακριβά πετρελαϊκά χαρτιά, αντίθετα, παρέμειναν στο κόκκινο.

Η Wall Street άνοιξε με ισχυρά κέρδη: ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά +2,9% (πάνω από 1.300 μονάδες), ο S&P 500 ανέβηκε κατά +2,5% και ο Nasdaq κέρδισε +3,5%. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (7 Απριλίου) η Wall Street είχε κλείσει με σχεδόν αμετάβλητους δείκτες (S&P 500: +0,08%, Dow: -85 μον., Nasdaq: +0,10%), ενώ τα futures εκτοξεύθηκαν κατά τις νυχτερινές ώρες μόλις διέρρευσαν οι πληροφορίες για την εκεχειρία. Σε Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας είχε ήδη κλείσει +5,39% και ο νοτιοκορεάτικος Kospi +6,6%.

Στο μέτωπο της Fed, η ανακοίνωση της εκεχειρίας αποκατέστησε έστω και μερικώς τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το 2026. Η πτώση του πετρελαίου μειώνει την πληθωριστική πίεση που απέτρεπε τη Fed από κινήσεις χαλάρωσης: η αγορά αντέδρασε με πτώση αποδόσεων στα 10ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατά 9 μονάδες βάσης (4,253%). Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, η πιθανότητα αναλλοίωτων επιτοκίων για το σύνολο του 2026 εκτιμάται ακόμα στο 79%, ενώ οι πιθανότητες μείωσης και αύξησης ισοσταθμίζονται γύρω στο 10% η κάθε μία. Ο Αντιπρόεδρος της Fed Φίλιπ Τζέφερσον είχε τονίσει χθες ότι η ενεργειακή ένταση «περιπλέκει» τις προοπτικές πληθωρισμού — σήμα που τώρα αναθεωρείται υπό το φως της εκεχειρίας.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές αξιολογούν θετικά τη σημερινή κίνηση, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για τη διάρκειά της. Η Euroxx Securities, που αναδείχθηκε από νωρίς ως από τις πιο αισιόδοξες χρηματιστηριακές για την Ελλάδα το 2026, έχει επιμείνει στη θέση ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση έναντι ομολόγων της περιφέρειας — περίπου 15–20% χαμηλότερα σε όρους P/E — παρά τους ισχυρότερους μακροοικονομικούς δείκτες της χώρας και την ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η Morgan Stanley είχε χαρακτηρίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών «Overweight» στο ξεκίνημα του Απριλίου, αξιολογώντας ευνοϊκά την αναβάθμιση του MSCI σε «Αναπτυγμένη Αγορά» — μια απόφαση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2027 και εκτιμάται ότι θα αποφέρει παθητικές εισροές ύψους ~962 εκατ. δολαρίων. Αντίθετα, η JPMorgan εξέφρασε επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι η ελληνική αγορά θα καταλαμβάνει μικρότερο μερίδιο στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών σε σύγκριση με την υφιστάμενη θέση της στους αναδυόμενους. Η AXIA–Alpha Finance χαιρέτισε την αναβάθμιση ως «καταλύτη για σταδιακή ενίσχυση της επενδυτικής βάσης», ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ο τραπεζικός κλάδος θα βρίσκεται στον πυρήνα των εισροών από διεθνή παθητικά κεφάλαια.

Ο Kiran Ganesh, multi-asset στρατηγικός αναλυτής της UBS Global Wealth Management, επεσήμανε ότι «το Ιράν αντιλαμβάνεται ότι διαθέτει ισχύ μέσω του ελέγχου των Στενών, και μπορεί να επιθυμεί να τη διατηρήσει», διαπιστώνοντας ότι η εκεχειρία δεν σημαίνει αυτόματα διαρκή λύση. Στο ίδιο πνεύμα, αναλυτής της eToro σχολίασε ότι «τo TACO (Trump Always Chickens Out) μετατρέπεται από ανέκδοτο σε επενδυτική στρατηγική: οι επενδυτές γνωρίζουν ότι μια δίμηνη προθεσμία δεν είναι απαραίτητα αυτό που φαίνεται». Ο Billy Leung της Global X ETFs σχολίασε ότι «αντιμετωπίζουμε ένα ράλι ανακούφισης πάνω σε ακόμη εύθραυστο μακροοικονομικό υπόβαθρο».

Η Bank of America έχει συμπεριλάβει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), υπογραμμίζοντας τη σχετική ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών — παρά την πρόσφατη αστάθεια — και τις ελκυστικές αποτιμήσεις για ορίζοντα δώδεκα μηνών. Αναλυτές από εγχώριες χρηματιστηριακές επισημαίνουν ότι η αναβάθμιση από τον οίκο STOXX — με πιθανή επίσημη ανακοίνωση έως τον Απρίλιο και εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2026 — θα αποτελέσει τον επόμενο σημαντικό καταλύτη για τα blue chips του ΧΑ, αναμένοντας εισροές από παθητικά ευρωπαϊκά κεφάλαια που παρακολουθούν τον STOXX Europe 600.

Προοπτική: Η ανακούφιση είναι πραγματική — η αβεβαιότητα παραμένει

Η σημερινή συνεδρίαση δείχνει ότι η ελληνική αγορά διαθέτει τα ελατήρια να ανακάμψει άμεσα όταν βελτιωθεί το γεωπολιτικό κλίμα. Ωστόσο, η εκεχειρία είναι δίμηνη και το εύρος της απέχει πολύ από μια μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, την πορεία των τιμών πετρελαίου — ακόμα ανεβασμένες κατά 70% σε σχέση με τις αρχές του 2026 — και τις πρώτες ενδείξεις από τη σεζόν αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για το ΧΑ θα είναι η επιβεβαίωση της αναβάθμισης STOXX, ο τρόπος χειρισμού των αναβαλλόμενων ετήσιων αποτελεσμάτων από αρκετές εισηγμένες εταιρείες, και η επαναφορά ξένων θεσμικών επενδυτών σε ευρωπαϊκές περιφερειακές αγορές εφόσον η γεωπολιτική αστάθεια μειωθεί δομικά.