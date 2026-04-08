Μπλόκο-στην-πρόσβαση-ανηλίκων-στα-social-media-ανακοινώνει-ο-Κ.-Μητσοτάκης

Σήμερα, Μ. Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ανάρτηση με την οποία θα ανακοινώσει την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναμένεται περίπου στις 11:00, στο TikTok.

Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.