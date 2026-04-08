Μπλόκο στους ανηλίκους σε Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat – Πώς θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου το νέο μέτρο

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 θα αφορά η απαγόρευση στα social media (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat) από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Σκέρτσος: Θεωρούμε πως το μέτρο είναι κρίσιμο και αναγκαίο

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για μια «πολύ σημαντική απόφαση και πως λίγες χώρες έχουν στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Θεωρούμε ωστόσο πως είναι κρίσιμο και αναγκαίο», τονίζοντας το πρόβλημα του εθισμού των νέων που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καθήκον μας να αξιοποιούμε την τεχνολογία και να θεσπίζουμε κανόνες λογικούς, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν οι πολίτες με την τεχνολογία», σημείωσε.

«Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα. Και αυτό το έχουν καταλάβει ήδη τα παιδιά μας και οφείλουμε εμείς ως γονείς να αντιληφθούμε την ευθύνη που όλοι έχουμε», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος ανακοίνωσε επίσης στόχος της κυβέρνησης είναι ο νόμος να ψηφιστεί έως το καλοκαίρι του 2026, επισημαίνοντας πως το «scrolling χωρίς όρια κάνει κακό και είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε όλοι σε οικογενειακό επίπεδο. Η επιστήμη υποστηρίζει αυτό που θέλουμε να θεσπίσουμε».

Γεωργιάδης: Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου

Με τη σειρά του και ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, δεν κάνουμε τίποτα απ΄όλα αυτά που κάποιοι λένε. Παίρνουμε κάποια προληπτικά μέτρα για να προσαρμοστούμε στο νέο κόσμο που έχει γεννηθεί και ήρθε γρηγορότερα από τις εθνικές νομοθεσίες».

«Είναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απολύτως σύμφυτη με τους στόχους του υπ. Υγείας».

Ο κ. Γεωργιάδης στη συνέχεια ανέλυσε τις επιπτώσεις του εθισμού στα social media και τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά:

Πώς θα εφαρμοστεί το νέο μέτρο – Ο ρόλος του Kids Wallet

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως «σκοπός μας δεν είναι να κόψουμε το ίντερνετ στα παιδιά, δεν θα σκεφτόμασταν κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν ως φυσιολογικά σε ένα φυσιολογικό κόσμο», σημειώνοντας πως το μέτρο αφορά παιδιά έως την Γ’ Γυμνασίου, που έχουν γεννηθεί από το 2012.

«Το νομοσχέδιο που έρχεται είναι πολύ απλό που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθέτησης και λέει πως η απαγόρευεται η πρόσβαση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα social media».

Για το πώς θα απαγορεύεται η πρόσβαση στις δημοφιλής πλατφόρμες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε πως «οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες πλέον να γνωρίζουν, να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Οι πλατφόρμες έχουν αλγορίθμους που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, προτείνουμε να χρησιμοποιούν εργαλεία σαν το Kids Wallet».

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok, το Facebook, το Snapchat και πως στην απαγόρευση «δεν περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται απλώς για την ανταλλαγή μηνυμάτων».

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως «είμαστε η πρώτη και μόνη χώρα που εφαρμόζουμε τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και η εφαρμογή του Kids Wallet είναι ελληνική εφαρμογή για επαλήθευση ηλικίας. Ο μηχανισμός αυτός δεν δίνει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο ταυτοποιεί αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών».

«Για πιθανές παραβιάσεις ενημερώνεται η Ιρλανδία που είναι η βάση των περισσότερων από τις πλατφόρμες στην Ευρώπη και κινητοποιούνται όσα προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο», πρόσθεσε και διευκρίνισε: «Το μέτρο δεν περιορίζει την ενημέρωση και την κοινωνικότητα, θέλουμε τα παιδιά να ζουν με χρήση τεχνολογίας αλλά με λελογισμένη χρήση και σε ηλικίες που πρώτα θα έχουν αναπτύξει λειτουργίες αυτοάμυνας και αυτορρύθμισης».

«Θέλει προσοχή και ευθύνη από τους γονείς για να μην πάρουν τα παιδιά τα κινητά των γονιών», δήλωσε ακόμη.

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως: «Δεν μπορούμε σήμερα να υποχρεώσουμε τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet, η Ευρώπη όμως μπορεί και αυτό ακριβώς ζητάει ο πρωθυπουργός. Να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως η πρόσβαση στο YouTube θα ισχύει κανονικά.

«Από 1/1/2027 οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν αν έχουν επιτρέψει ή όχι την είσοδο παιδιών κάτω των 15 ετών. Και τους λέμε αν δεν είστε βέβαιοι χρησιμοποιήστε το Kids Wallet. Τα πρόστιμα είναι αυτά που προβλέπει η DSA. Και για τις μεγάλες πλατφόρμες, φτάσει έως και το 6% του τζίρου τους», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κ. Παπαστεργίου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.