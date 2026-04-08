Παγκόσμια Τράπεζα: Στο 3,1% αναμένεται, κατά μ.ο., η ανάπτυξη 6 χωρών των Δυτ. Βαλκανίων την περίοδο 2026-27

Η οικονομική ανάπτυξη για έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προβλέπεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο στο 3,1% το 2026 και το 2027, χάρη στις ισχυρότερες εξαγωγές και τις δημόσιες επενδύσεις μετά την επιβράδυνση του περασμένου έτους, δήλωσε την Τετάρτη η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Αλβανία, η Βοσνία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία προβλέπεται να σημειώσουν συλλογική ανάπτυξη 2,9% φέτος και 3,2% το 2027, με τα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δημόσιες επενδύσεις να αναμένεται να αντισταθμίσουν την πιθανή συγκράτηση της αύξησης της κατανάλωσης, δήλωσε ο δανειστής.

Ενώ οι ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως ο τουρισμός και η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, θα τροφοδοτήσουν επίσης την ανάπτυξη, η αύξηση της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί καθώς η αύξηση των μισθών θα επιβραδυνθεί και οι επενδύσεις θα αποδυναμωθούν λόγω της εξασθένισης της άνθησης των κατασκευών που οφείλεται στον τουρισμό και των μειωμένων εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ).

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον πληθωρισμό

Το σοκ στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, επηρεάζοντας δυσανάλογα τα φτωχότερα νοικοκυριά, μειώνοντας την αύξηση των πραγματικών μισθών και επιβραδύνοντας τον ρυθμό μείωσης της φτώχειας, ανέφερε η τράπεζα σε έκθεσή της.

Πρόσθεσε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες όλες επιδιώκουν να ενταχθούν στην ΕΕ, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βιομηχανικές πολιτικές όπως μια πράσινη μετάβαση για να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και να ευθυγραμμίσουν τους ενεργειακούς τους τομείς με το πακέτο ολοκλήρωσης της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια.

Οι κυβερνήσεις της περιοχής, όπου οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα, πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη μετάβαση, υποστηρίζοντας την οικονομική διαφοροποίηση σε περιοχές όπου ολόκληρες τοπικές οικονομίες είναι χτισμένες γύρω από εξορυκτικές και βαριές βιομηχανίες, ανέφερε η τράπεζα.

