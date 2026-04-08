Παπαθανάσης:-Ποσό-4,6-εκατ.-ευρώ-για-την-ανάπλαση-κοινόχρηστων-χώρων-στον-δήμο-Κοζάνης

Με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάχθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Κοζάνης.
Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:
- Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, της πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. ‘Ανω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.
- Ανάπλαση οδικού τμήματος της νοτιοδυτικής εισόδου κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.
- Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης.
- Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας.
- Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης, και
- Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων δήμου Κοζάνης.
Δικαιούχος ορίστηκε ο δήμος Κοζάνης.