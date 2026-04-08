Παπαθανάσης:-Ποσό-4,6-εκατ.-ευρώ-για-την-ανάπλαση-κοινόχρηστων-χώρων-στον-δήμο-Κοζάνης

Με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάχθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Κοζάνης.

Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:

Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, της πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. ‘Ανω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.

Ανάπλαση οδικού τμήματος της νοτιοδυτικής εισόδου κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.

Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης.

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας.

Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης, και

Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων δήμου Κοζάνης.

Δικαιούχος ορίστηκε ο δήμος Κοζάνης.