Ρωσικό αέριο, κινεζικά εμπορεύματα, αμερικανική ασφάλεια: Το τριπλό ψέμα της ευρωπαϊκής ευημερίας

Για δεκαετίες, η ΕΕ ευημερούσε με τρεις δωρεάν επιδοτήσεις: ρωσικό αέριο, κινεζικά εμπορεύματα και αμερικανική ασφάλεια. Τώρα που και οι τρεις έχουν καταρρεύσει ταυτόχρονα, ο λογαριασμός αρχίζει να έρχεται.

Υπήρχε μια εποχή που η Ευρώπη μπορούσε να αντέχει όλα: γενναιόδωρα κράτη πρόνοιας, κλιματικές φιλοδοξίες, βαρύ κοινωνικό μερίσματα — και μηδαμινές αμυντικές δαπάνες. Ο συνδυασμός ήταν πολιτικά βολικός, οικονομικά λειτουργικός και, όπως αποδεικνύεται σήμερα, στρατηγικά καταστροφικός. Η εφαρμοστικότητά του στηριζόταν σε τρεις άτυπες επιδοτήσεις που η ΕΕ δεν πλήρωνε ποτέ αληθινά: φθηνό ρωσικό αέριο, φθηνά κινεζικά εμπορεύματα και φθηνή αμερικανική ασφάλεια. Και οι τρεις έχουν πλέον ανατιμηθεί ή κατορρεύσει. Η Ευρώπη καλείται να πληρώσει εκ των υστέρων τιμή που ποτέ δεν αντιστάθμισε.

Η Die Welt το περιγράφει ως «το τέλος του φθηνού κόσμου» — μια ρήξη που δεν αφορά μεμονωμένες κρίσεις αλλά την ολική ανατίμηση του κόστους της δυτικής ζωής, όπως η Ευρώπη την είχε σχεδιάσει μετά το 1991. Το ζήτημα δεν είναι αν η ΕΕ μπορεί να ανταπεξέλθει — είναι αν μπορεί να το κάνει χωρίς να αναθεωρήσει ριζικά τι αντιλαμβανόταν ως «κανονικό».

€ 218 → 381 δισ. Αμυντικές δαπάνες ΕΕ-27: από το 2021 στο 2025 (+62,8%)

Η πρώτη επιδότηση: το ρωσικό αέριο

Για τρεις δεκαετίες, η Ευρώπη κατασκεύασε ολόκληρη την ενεργειακή της αρχιτεκτονική γύρω από ένα βασικό δεδομένο: η Ρωσία θα παρέχει αέριο, φθηνό και αξιόπιστο. Στο αποκορύφωμα, ο Κρεμλίνος κάλυπτε σχεδόν το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ. Χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ουγγαρία ανέπτυξαν σχεδόν πλήρη εξάρτηση. Το Βερολίνο επένδυε στο «Wandel durch Handel» — η μεταβολή μέσω εμπορίου — ως γεωπολιτική στρατηγική: αν η Ρωσία γινόταν οικονομικά αλληλεξαρτημένη, θα έχανε το κίνητρο για επιθετικότητα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έθαψε αυτή τη θεωρία.

Η αποστροφή από το ρωσικό αέριο αποδείχθηκε δυνατή — αλλά με κόστος που η Ευρώπη δεν είχε αποτυπώσει στους προϋπολογισμούς της. Εκτιμήσεις του Bruegel Institute τοποθετούν το επιπλέον ενεργειακό κόστος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μεταξύ 2021 και 2024 σε €500-800 δισεκατομμύρια, ανάλογα της μεθοδολογίας. Η γερμανική βιομηχανία — που χτίστηκε γύρω από φθηνή ενέργεια — έχει σημειώσει ύφεση επί 10 τριμήνων. Εκατοντάδες εργοστάσια μετακινήθηκαν παραγωγή, κυρίως στις ΗΠΑ όπου το LNG παραμένει φθηνότερο. Η επιδότηση του αερίου ήταν πραγματική — και η κατάργησή της αφήνει ένα κενό που δεν γεμίζει εύκολα.

«Το φθηνό ρωσικό αέριο δεν ήταν ενεργειακή πολιτική. Ήταν απόκρυψη του πραγματικού κόστους της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.»

Η δεύτερη επιδότηση: η φθηνή κινεζική παραγωγή

Ταυτόχρονα, η ΕΕ απολάμβανε για δεκαετίες τα οφέλη της κινεζικής εκβιομηχάνισης. Κινεζικά εμπορεύματα κατέβασαν τον πληθωρισμό, επέτρεψαν σε ευρωπαίους καταναλωτές να αγοράζουν φθηνότερα, και συγκράτησαν το κόστος παραγωγής σε εξαρτώμενους τομείς. Η Κίνα παράγει σήμερα περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής, ανάμεσά της το 80% των υπολογιστών και το 90% των smartphones παγκοσμίως.

Ωστόσο, η εξάρτηση αυτή αποδείχθηκε διπλής κοπής. Η Κίνα δεν ήταν απλώς φθηνός προμηθευτής — ήταν ανταγωνιστής που μάθαινε σε κάθε σύμβαση αγοράς. Η έκθεση Draghi του Σεπτεμβρίου 2024, η πιο συγκλονιστική διάγνωση για την ευρωπαϊκή παρακμή, ποσοτικοποίησε το χάσμα: η ΕΕ υπολείπεται κατά €800 δισεκατομμύρια ετησίως έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Η Ευρώπη, κατά τον Draghi, αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή πρόκληση»: αν δεν αλλάξει δρόμο, θα χάσει σταδιακά και μαζικά ανταγωνιστικότητα.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Το μερίδιο της ΕΕ στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί από 29% το 1992 σε 17% το 2022, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα — ενώ οι ΗΠΑ έμειναν στο 25% και η Κίνα εκτινάχθηκε από κάτω του 2% στο 18%. Το ελεύθερο εμπόριο με την Κίνα ήταν κερδοφόρο βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, κοίτεξε αθόρυβα τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

29% → 17% Μερίδιο ΕΕ στο παγκόσμιο ΑΕΠ: από το 1992 στο 2022 (Παγκόσμια Τράπεζα)

Η τρίτη επιδότηση: η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας

Στην καρδιά του ευρωπαϊκού μοντέλου βρισκόταν μια σιωπηρή εγγύηση: οι ΗΠΑ θα υπεράσπιζαν την Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ ήταν το πλαίσιο, αλλά η ουσία ήταν απλή — η Ευρώπη δεν χρειαζόταν να πληρώνει για την άμυνά της. Το 2021, το μέσο αμυντικό μερίδιο των κρατών-μελών στο ΑΕΠ βρισκόταν στο 1,27% — κάτω από το ελάχιστο του 2% που είχε τεθεί ως στόχος ήδη από τη Σύνοδο του Ουαλς το 2014. Μόνο μια χούφτα χωρών, κυρίως στα ανατολικά σύνορα, το τηρούσαν.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ήταν το πρώτο σοκ. Ο επανεκλεγμένος Ντόναλντ Τραμπ αποδείχθηκε το δεύτερο. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο 2025 ανακοίνωσε νέο στόχο — 5% του ΑΕΠ ως το 2035, εκ των οποίων 3,5% για αμυντικές ανάγκες και 1,5% για κρίσιμες υποδομές. Για χώρες όπως η Γερμανία ή η Ισπανία, αυτό αντιστοιχεί σε τριπλασιασμό των δαπανών από εκεί που ξεκίνησαν. Το Βερολίνο ήδη δεσμεύτηκε για €117,2 δισεκατομμύρια αμυντικές δαπάνες το 2026 και €162 δισεκατομμύρια ως το 2029.

Σε επίπεδο ΕΕ, το σχέδιο ReArm Europe της Κομισιόν κινητοποιεί €800 δισεκατομμύρια ως το 2030, ενώ το νέο μέσο SAFE (Security Action for Europe) παρέχει δάνεια ύψους €150 δισεκατομμυρίων για κοινές αμυντικές προμήθειες. Η επεκτατική ρήτρα του Συμφώνου Σταθερότητας έχει ενεργοποιηθεί από 17 κράτη-μέλη, που πλέον μπορούν να υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά όρια κατά 1,5% του ΑΕΠ ετησίως για αμυντικές επενδύσεις. Σε μία δεκαετία κανείς δεν θα το πίστευε. Σήμερα, δεν υπάρχει εναλλακτική.

«Το ΝΑΤΟ παρείχε στην Ευρώπη αυτό που δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να πληρώσει μόνη της: αξιόπιστη αποτροπή. Η εποχή αυτή έχει λήξει.»

Το τριπλό τέλμα και ο λογαριασμός

Το πρόβλημα δεν είναι η κάθε επιδότηση χωριστά. Είναι ότι καταρρέουν συγχρόνως, σε μια στιγμή που η ΕΕ αντιμετωπίζει παράλληλα: την αναχρηματοδότηση του χρέους κρατών σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, τις αμερικανικές δασμολογικές αδέσποτες πολιτικές της διακυβέρνησης Τραμπ, που απειλούν ευρωπαϊκές εξαγωγές, και τον πληθωρισμό τιμών στην ενέργεια, που δεν έχει επιστρέψει στα προ-2021 επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ανάπτυξη 1,2% για τη ζώνη του ευρώ το 2026 — αριθμός που μοιάζει με ηπιοπαθή ανάρρωση, αλλά σε σχέση με τις νέες ανάγκες είναι ανεπαρκής. Οι αμυντικές δαπάνες δύνανται να τονώσουν τη ζήτηση βραχυπρόθεσμα, όπως τεκμηριώνει ανάλυση του Bank of Finland (2025), αλλά μακροπρόθεσμα απαιτούν αντίστοιχη δημοσιονομική εξισορρόπηση — δηλαδή είτε αύξηση φόρων είτε περικοπές δαπανών αλλού. Η εναλλακτική — εκτεταμένος δανεισμός — οδηγεί στα αδιέξοδα που η ΕΕ εν μέρει γνωρίζει ήδη.

Το κρισιμότερο δεδομένο είναι δημογραφικό. Η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ αυξάνει τις δαπάνες σύνταξης και υγείας, μειώνοντας παράλληλα τον ενεργό εργατικό δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα τρεις πολυδάπανες μεταβάσεις — αμυντική, ενεργειακή, τεχνολογική — με πλήθος εργαζομένων που μειώνεται και κόστος κεφαλαίου που αυξάνεται.

€ 800 δισ./έτος Επενδυτικό χάσμα ΕΕ έναντι ΗΠΑ και Κίνας (Έκθεση Draghi, 2024)

Η αμεριμνησία ως επιλογή

Θα ήταν άδικο να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή ως τυχαία. Η ευρωπαϊκή αμεριμνησία ήταν συνειδητή επιλογή, συνισταμένη πολλών εθνικών πολιτικών ορθολογισμών. Η Γερμανία θεωρούσε την «ειρηνική εξάρτηση» με τη Ρωσία εγγύηση σταθερότητας. Η Γαλλία έβλεπε στο φθηνό εμπόριο με την Κίνα πηγή αγοραστικής δύναμης. Χώρες της Νότιας Ευρώπης χρησιμοποιούσαν τη NATO ομπρέλα ως πρόσχημα για μηδενισμό αμυντικών δαπανών. Κανείς δεν αναρωτήθηκε τι θα γίνει όταν όλες οι παραδοχές αλλάξουν ταυτόχρονα.

Η απάντηση το 2026 είναι ότι ό,τι έμοιαζε φθηνό, αθροιστικά αποδεικνύεται ακριβό. Το ρωσικό αέριο κόστισε ενεργειακή εξάρτηση και στρατηγική έκθεση. Τα κινεζικά εμπορεύματα κόστισαν βιομηχανικό κυτταρικό ιστό και τεχνολογική αυτονομία. Η αμερικανική ασφάλεια κόστισε στρατηγική βαρύτητα και διπλωματικό αυτοσεβασμό. Τα τρία «δωρεάν» αγαθά έγιναν τελικά πιο ακριβά από οτιδήποτε η Ευρώπη θα μπορούσε να είχε πληρώσει εκ των προτέρων.

Η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή έλλειψη βούλησης — αντιμετωπίζει έλλειψη χρόνου. Πρέπει να επανεξοπλιστεί, να αποεξαρτηθεί ενεργειακά, να επανεκβιομηχανιστεί και να ανακτήσει τεχνολογική θέση σε μια στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος δεν την περιμένει. Ο λογαριασμός της αμεριμνησίας δεν έχει προθεσμία — αλλά η παράταση έχει ήδη αρχίσει να κοστίζει ακριβότερα κάθε χρόνο.