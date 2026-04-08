Σλοβακία:-Άρση-απαγόρευσης-εξαγωγής-ντίζελ,-εξακολουθούν-να-ισχύουν-άλλα-μέτρα

Η Σλοβακία θα τερματίσει την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από την Παρασκευή, αλλά θα διατηρήσει σε ισχύ άλλα μέτρα για τα καύσιμα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Η Σλοβακία έχει λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός αργά την Τρίτη.

Στις 19 Μαρτίου, η κυβέρνηση της Σλοβακίας ενέκρινε – παράλληλα με την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ – ένα ψήφισμα που επιτρέπει στα πρατήρια καυσίμων να περιορίσουν τις πωλήσεις ντίζελ, και επίσης όρισε υψηλότερες τιμές για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τον «τουρισμό καυσίμων». Αυτά τα προσωρινά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ.

Η κρίση στο Ιράν συνέπεσε με τη διακοπή των προμηθειών ρωσικού πετρελαίου στη Σλοβακία μέσω Ουκρανίας.

Κατάσταση έκακτης ανάγκης για το πετρέλαιο

Το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας, Slovnaft, που ανήκει στον ουγγρικό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL έλαβε δάνειο έως και 250.000 τόνων αργού πετρελαίου από κρατικά αποθέματα τον Φεβρουάριο, όταν το κράτος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το πετρέλαιο.

Ο Φίτσο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Slovnaft είχε ήδη επιστρέψει πλήρως το δανεισμένο πετρέλαιο.

Το δάνειο γεφύρωσε την ανάγκη της Slovnaft να βρει εναλλακτικές προμήθειες μετά τη διακοπή των ροών του αγωγού Ντρούζμπα στην Ουκρανία που προκλήθηκε από αυτό που το Κίεβο χαρακτήρισε ως ρωσική επίθεση που κατέστρεψε τη γραμμή.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία έχουν κατηγορήσει την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις ροές για πολιτικούς λόγους, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

- Reuters