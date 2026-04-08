Το-fbi-προειδοποιεί-για-αυξημένη-απειλή-της-Τεχεράνης-προς-στόχους-στις-ΗΠΑ,-ο-Τραμπ-υποβαθμίζει-τον-κίνδυνο

Προειδοποίηση για αυξημένο επίπεδο απειλής από την ιρανική κυβέρνηση προς στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσε το FBI τον περασμένο μήνα, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν δημόσια να υποβαθμίζει την πιθανότητα επίθεσης στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με έκθεση που εξέτασε το Reuters.

Σύμφωνα με την έκθεση, το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν ότι η ιρανική κυβέρνηση «αποτελεί διαρκή απειλή» για στρατιωτικό και κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑ, για δημόσια κτίρια, καθώς και για εβραϊκούς και ισραηλινούς θεσμούς και Ιρανούς αντιφρονούντες που βρίσκονται στην αμερικανική επικράτεια. Παρά τις προειδοποιήσεις, το FBI και το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας (NCTC) δεν είχαν εντοπίσει γενικευμένες απειλές κατά του ευρύτερου αμερικανικού πληθυσμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει δημοσίως το ενδεχόμενο ιρανικών επιθέσεων στο αμερικανικό έδαφος, παρά τις εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών το τελευταίο διάστημα. Ερωτηθείς στις 11 Μαρτίου, έξω από τον Λευκό Οίκο, αν ανησυχεί για πιθανή επίθεση του Ιράν στις ΗΠΑ, απάντησε: «Όχι, δεν ανησυχώ».

Η έκθεση του Μαρτίου, με τίτλο «Public Safety Awareness Report», εκδόθηκε λίγες εβδομάδες μετά από δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος είχε εμποδίσει τη δημοσιοποίηση παρόμοιου εγγράφου πληροφοριών. Τότε, η αμερικανική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι επιδιώκει να διασφαλίσει πως οι πληροφορίες θα ελεγχθούν επαρκώς πριν δημοσιοποιηθούν.

«Ολόκληρη η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται συντονισμένα για την προστασία της πατρίδας και του αμερικανικού λαού – όπως κάνει πάντα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, προσθέτοντας ότι «τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιχειρούν ανεύθυνα να καλλιεργούν φόβο δημοσιοποιώντας επιμέρους υπηρεσιακά υπομνήματα που ενδέχεται να στερούνται ευρύτερου πλαισίου».

Στο έγγραφο του FBI επισημαίνεται «η πιθανότητα αυξημένων φυσικών απειλών» κατά στόχων στις ΗΠΑ από την ιρανική κυβέρνηση μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι βίαιοι εξτρεμιστές διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιτίθενται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ, ενδέχεται να θεωρήσουν τη σύγκρουση ως δικαιολογία για βίαιες ενέργειες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να απαγάγουν και να δολοφονήσουν Αμερικανούς πολίτες. Αν και τα περισσότερα σχέδια εντός των ΗΠΑ έχουν περιλάβει τη χρήση πυροβόλων όπλων, άλλες μέθοδοι που έχουν καταγραφεί είναι επιθέσεις με μαχαίρι, εμβολισμοί με οχήματα, βομβιστικές επιθέσεις, δηλητηριάσεις, στραγγαλισμοί, ασφυξία και εμπρησμοί.

Η Τεχεράνη φαίνεται να προτιμά τη χρήση ατόμων που διαθέτουν ήδη νόμιμο καθεστώς ή πρόσβαση στις ΗΠΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η ιρανική κυβέρνηση έχει παρακολουθήσει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωντανές μεταδόσεις και εφαρμογές χαρτών για την επιλογή στόχων και την αξιολόγηση μέτρων ασφαλείας, ενώ έχει χρησιμοποιήσει και μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα phishing.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχουν καταγραφεί προσπάθειες προσέλκυσης πιθανών θυμάτων σε χώρες που είναι γεωγραφικά πιο κοντά στο Ιράν, με πιθανό σκοπό την απαγωγή και ενδεχόμενη εκτέλεσή τους.

Η έκθεση καλεί τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανούς κινδύνους και να διαβιβάζουν οποιαδήποτε ανησυχητική πληροφορία στις ομοσπονδιακές αρχές.