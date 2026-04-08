Τρίμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-αυξημένο-επιτόκιο-1,95%

Με αυξημένο επιτόκιο πρόκειται να γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στη σημερινή (8 Απριλίου 2026) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,95% από 1,74% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 946 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,37 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 500 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: