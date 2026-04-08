Χέγκσεθ:-Το-Ιράν-ικέτευσε-για-την-εκεχειρία,-η-επιχείρηση-epic-fury-ήταν-μια-συντριπτική-νίκη

Ο Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το Πεντάγωνο αναφερόμενος στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ήταν εκείνο που επιδίωξε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

«Το Ιράν ικέτευσε γι’ αυτή την εκεχειρία και όλοι το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Epic Fury αποτέλεσε «ιστορική και συντριπτική νίκη» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

.@SecWar: “Iran begged for this ceasefire — and we all know it… Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield.” pic.twitter.com/huttMUpSV9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ σημείωσε ότι για 47 χρόνια το Ιράν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν ισχύει πλέον».

Παράλληλα, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «έγραψε ιστορία» και ότι «διαμόρφωσε αυτή τη στιγμή».

«Μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη»

Ο Χέγκσεθ συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» και είπε ότι το Ιράν ήθελε την εξέλιξη αυτή, καθώς – όπως ανέφερε – «έχει πλέον εξαντληθεί».

«Το κορυφαίο κράτος στον κόσμο που υποστηρίζει την τρομοκρατία αποδείχθηκε εντελώς ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τον λαό του ή το έδαφός του» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν αποδέχθηκε την εκεχειρία υπό «ισχυρή πίεση», εκτιμώντας ότι οδηγήθηκε στη συμφωνία προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που η ιρανική πλευρά δεν αποδεχόταν τους όρους της Ουάσιγκτον, οι επόμενοι στόχοι θα περιλάμβαναν ενεργειακές εγκαταστάσεις, γέφυρες, καθώς και κρίσιμες υποδομές πετρελαίου και ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταστροφή τέτοιων υποδομών θα απαιτούσαν δεκαετίες για να αποκατασταθούν, γεγονός που – όπως είπε – οδήγησε την ιρανική ηγεσία στην επιλογή της συμφωνίας.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε τη δυνατότητα να πλήξει άμεσα την οικονομία του Ιράν, ωστόσο επέλεξε να επιδείξει επιείκεια.

.@SecWar: “@POTUS had the power to cripple Iran’s entire economy in minutes, but he chose mercy. He spared those targets because Iran accepted the ceasefire under overwhelming pressure. The new Iranian regime understood that a deal was far better than the fate that awaited them.” pic.twitter.com/BrV1KWXmLp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026

Επιπλέον, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, αναφέρθηκε σε υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους που, όπως υποστήριξε, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος – σύμφωνα με τον ίδιο – έχασε τη ζωή του στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης.

Σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές από την αρχή ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση προβλέπεται η απομάκρυνση κάθε πυρηνικού υλικού που, όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν θα πρέπει να διαθέτει».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εκεχειρία δημιουργεί προϋποθέσεις για «πραγματική ειρήνη και ουσιαστική συμφωνία», τονίζοντας ότι το υπουργείο Πολέμου έχει εκπληρώσει προς το παρόν τον ρόλο του, παραμένοντας ωστόσο σε ετοιμότητα ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν θα τηρήσει όλους τους όρους που θα συμφωνηθούν.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε επίσης το Ισραήλ «γενναίο, πρόθυμο και ικανό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι και άλλοι, όπως ανέφερε, «λεγόμενοι» σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα από τη στάση του.