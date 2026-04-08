bbc:-Γιατί-μόνο-το-Πακιστάν-μπορούσε-να-φέρει-ΗΠΑ-και-Ιράν-σε-συμφωνία,-η-«αδελφική»-σχέση-και-ο-αγαπημένος-στρατάρχης-του-Τραμπ

Σε μια σημαντική εξέλιξη για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, ανοίγοντας μια χαραμάδα αισιοδοξίας για το μέλλον και περιορίζοντας προσωρινά τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου.

Η συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύθραυστη, φαίνεται να επιτεύχθηκε έπειτα από έντονες διπλωματικές επαφές τις τελευταίες ώρες, με το Πακιστάν να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει το BBC, οι συνομιλίες συνεχίζονταν με γρήγορους ρυθμούς μέχρι την τελευταία στιγμή, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το βρετανικό μέσο, στις διαπραγματεύσεις συμμετείχε «ένας πολύ μικρός κύκλος» αξιωματούχων, ενώ το κλίμα περιγραφόταν ως «σοβαρό και συγκρατημένο, αλλά με την ελπίδα ότι θα υπάρξει παύση των εχθροπραξιών».

Γιατί το Πακιστάν;

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το Πακιστάν διατηρεί ιστορικά στενές σχέσεις με το Ιράν, με το οποίο μοιράζεται κοινά σύνορα και χαρακτηρίζει τη σχέση του «αδελφική». Παράλληλα, η χώρα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που της επέτρεψε να λειτουργήσει ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής τις τελευταίες εβδομάδες. Το BBC αναφέρει πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο» του Στρατάρχη και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Η επίτευξη συμφωνίας δεν θεωρούνταν δεδομένη, καθώς οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών περιέπλεξαν περαιτέρω την κατάσταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και οι επιθέσεις του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, αύξησαν την ένταση και δημιούργησαν νέα εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε αισιοδοξία για θετική εξέλιξη των συνομιλιών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Αυστηρό τόνο υιοθέτησε και ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος επισήμανε ότι οι επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας υπονομεύουν τις προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης της κρίσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η στάση αυτή ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν, δεδομένης της αμυντικής συμφωνίας που διατηρεί το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες προχωρούν σταθερά, δυναμικά και ισχυρά, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον». Παράλληλα, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες, καθώς και από το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Σύμφωνα με το BBC, λίγο πριν τις 05:00 το πρωί ανακοινώθηκε η επίτευξη της εκεχειρίας, ενώ το Πακιστάν κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ στις 10 Απριλίου, με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Όπως καταλήγει το BBC, παρά την επίτευξη της προσωρινής εκεχειρίας, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και οι θέσεις τους παραμένουν βαθιά εδραιωμένες. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν να βρουν κοινά σημεία συμφωνίας σε ενδεχόμενες συνομιλίες.