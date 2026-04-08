€32,6 εκατ. κέρδη σε αποτίμηση €111 εκατ. – είμαστε σοβαροί;

Ανοίγεις την Έκθεση Φερεγγυότητας της Interlife (ΙΝΛΙΦ) και σε χτυπάνε απίστευτα νούμερα κερδοφορίας που δεν “κάθονται” με τίποτα με αυτό που βλέπουμε στο ταμπλό.

Το 2025 φαίνεται λοιπόν να κλείνει με κέρδη προ φόρων €32.674.204, όταν το 2024 είχε γράψει €14.772.254. Η αύξηση φτάνει το 121,2%.

Αυτός ο ρυθμός για ασφαλιστική δεν είναι βελτίωση. Είναι άλμα.

Και ακριβώς εκεί ξεκινά η απίστευτη υποτίμηση. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας βρίσκεται στα €111,77 εκατ. Με αυτό το νούμερο, η αγορά αποτιμά την Interlife περίπου στις 3,4 φορές τα προ φόρων κέρδη της. Ακόμα και αν αφαιρεθούν φόροι και γίνουν συντηρητικές προσαρμογές, το εύρος παραμένει χαμηλά, γύρω στις 4 με 5 φορές τα καθαρά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφαλιστικές εταιρείες κινούνται συνήθως από 7 έως 12 φορές τα κέρδη τους. Η διαφορά είναι πολλαπλάσια και μεγαλώνει.

Το δεύτερο σημείο που βαραίνει είναι η ποιότητα αυτών των κερδών. Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα το 2025 διαμορφώθηκε σε €3.634.064, ενώ το 2024 ήταν αρνητικό στα €-2.490.007. Η βασική δραστηριότητα πέρασε σε θετικό έδαφος. Τα ασφαλιστικά έσοδα ανήλθαν σε €103.801.142 και οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν τα €73.123.875. Το underwriting κρατά ισορροπία.

Η μεγάλη ώθηση έρχεται από το επενδυτικό αποτέλεσμα. Εκεί η εταιρεία καταγράφει €30.993.153, αυξημένα κατά 50,7%. Πρόκειται για παραγωγή που στηρίζεται σε χαρτοφυλάκιο €370.768.631, με σημαντική έκθεση σε εταιρικά ομόλογα (€99,8 εκατ.), κρατικά ομόλογα (€93,1 εκατ.), αμοιβαία κεφάλαια (€84,4 εκατ.) και εισηγμένες μετοχές (€46,3 εκατ.).

Αυτό το χαρτοφυλάκιο λειτουργεί σαν δεύτερος πυλώνας κερδοφορίας. Δεν εξαρτάται από έναν μόνο μηχανισμό. Παράγει έσοδα από τόκους, μερίσματα και αποτιμήσεις. Το συνολικό επενδυτικό εισόδημα φτάνει τα €24,87 εκατ. από επιμέρους ροές, με σημαντική συνεισφορά από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.

Περνώντας στον ισολογισμό, το τρίτο στοιχείο ενισχύει ακόμη περισσότερο το μέγεθος της απόκλισης. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα €168.035.792. Με κεφαλαιοποίηση €111,77 εκατ., η μετοχή αποτιμάται περίπου στο 0,66 της λογιστικής της αξίας. Δηλαδή, η αγορά δίνει πολύ λιγότερα από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώνεται στο 155% και ο δείκτης κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης φτάνει το 621%. Αυτά τα ποσοστά δείχνουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και άνεση στην κάλυψη κινδύνων.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, προκύπτει μια εταιρεία που εμφανίζει τρεις διακριτές πηγές αξίας: θετικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα, ισχυρό επενδυτικό σκέλος και κεφαλαιακή βάση που ξεπερνά την τρέχουσα αποτίμηση της αγοράς.

Αν μεταφερθεί αυτή η εικόνα σε όρους αποτίμησης, τα νούμερα δίνουν διαφορετική ζώνη. Με πολλαπλασιαστή 7 φορές τα καθαρά κέρδη, η κεφαλαιοποίηση κινείται προς €180–€220 εκατ. Σε επίπεδα 9 φορές, το εύρος ανοίγει προς €230–€260 εκατ. Με 18,567 εκατ. μετοχές, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται περίπου μεταξύ €9,5 και €14.

Η Interlife καταγράφει αύξηση ασφαλίστρων 8,9%, με παραγωγή €109,27 εκατ., και διατηρεί ισορροπημένη κατανομή μεταξύ κλάδων, με τον κλάδο αυτοκινήτου να καλύπτει περίπου το 49% και τους υπόλοιπους κλάδους το 51%. Αυτό δίνει διασπορά κινδύνου και σταθερότητα στη ροή εσόδων.

Η συνολική εικόνα οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία. Κέρδη πάνω από €30 εκατ., ίδια κεφάλαια €168 εκατ., επενδυτικό χαρτοφυλάκιο €370 εκατ. και αποτίμηση €111 εκατ. δεν συνυπάρχουν εύκολα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια τιμή.

Το ταμπλό έχει “άποψη”. Τα νούμερα έχουν βάρος. Στο τέλος όμως, το βάρος είναι αυτό που επικρατεί.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 8, 2026