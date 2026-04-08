fuel-pass:-Ποιοι-ΑΦΜ-μπορούν-να-κάνουν-αίτηση-σήμερα-m.-tετάρτη

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass βάσει ΑΦΜ.

Σήμερα, Μ. Τετάρτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ είναι 4, 5, 6 και 7.

Αύριο, Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου, σειρά έχουν οι δικαιούχοι ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Δευτέρα αναμένεται να δουν τα ποσά να πιστώνονται εντός της ημέρας.

Διαβάστε ακόμη

