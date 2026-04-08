iata:-Η-αναπλήρωση-των-αποθεμάτων-καυσίμων-αεροσκαφών-«θα-χρειαστεί-μήνες»

Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στο φυσιολογικό οι προμήθειες και οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, ακόμη και μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λόγω των διαταραχών στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Γουίλι Γουόλς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σιγκαπούρη, ο Γουόλς εξήγησε ότι είναι δύσκολο να γίνει κάποια πρόβλεψη σχετικά με το πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ανακάμψουν τα αποθέματα καυσίμων. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «αυτό δεν πρόκειται να συμβεί γρήγορα».

«Θα χρειαστούν μάλλον μήνες για να επιστρέψουμε στο σημείο που χρειάζεται η προσφορά, δεδομένης της διαταραχής της δυναμικότητας διύλισης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί σε εβδομάδες», πρόσθεσε.

