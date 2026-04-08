Quest: Επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ – Τα σχέδια για την ACS και οι προοπτικές της Fourlis

Επενδύσεων συνέχεια και ενεργητική ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε δραστηριότητες που προσφέρουν υψηλότερο αναπτυξιακό αποτύπωμα και μακροπρόθεσμη αξία.

Επενδύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ δρομολογεί για το τρέχον έτος η Quest Holdings, τόσο βολιδοσκοπώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες όσο και σχεδιάζοντας στήριξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Στόχος άλλωστε, όπως διευκρίνισαν τα στελέχη της Διοίκησης κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, είναι η ενεργητική ανακατεύθυνση κεφαλαίων που προσφέρουν υψηλότερο αναπτυξιακό αποτύπωμα και μακροπρόθεσμη αξία. Σε αυτή ακριβώς τη στροφή εντάσσεται και η πρόσφατη συμμετοχή του Ομίλου στη Fourlis.

Hub στη Θεσσαλονίκη για την ACS

Από τις υφιστάμενες δραστηριότητες, σε πρώτο πλάνο μπαίνει η ενίσχυση της πληροφορικής και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του προαναφερθέντος επενδυτικού πλάνου θα κατευθυνθεί στην ACS. Όπως ανέφερε η διοίκηση περίπου 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου δικτύου της ACS, ενώ τα σχέδια προβλέπουν και την κατασκευή νέου hub στη Θεσσαλονίκη.

Η επένδυση στη Fourlis

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επενδυτική στρατηγική του ομίλου κατέχει και ο όμιλος Fourlis, όπου η Quest έχει αποκτήσει ποσοστό 10%, επενδύοντας περίπου 20 εκατ. ευρώ. O διευθύνων σύμβουλος της Quest, Απόστολος Γεωργαντζής, εξήγησε ότι η τοποθέτηση στη Fourlis δεν αποτελεί μια ευκαιριακή χρηματοοικονομική επιλογή αλλά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανακατανομής κεφαλαίων που επιτρέπει στον όμιλο να ενισχύσει την ρευστότητά του και να ανοιχτεί σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η διοίκηση σημείωσε μάλιστα ότι η Fourlis αποτελεί μια εταιρεία με ουσιαστικές προοπτικές, φρέσκο επαγγελματικό management και αξιόπιστη μετοχική βάση. Δραστηριοποιείται δε, σε τομείς λιανικής όπου ο όμιλος δεν διαθέτει σήμερα ισχυρή παρουσία, γεγονός που προσδίδει στην επένδυση συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεδομένου ότι η Fourlis μπορεί να βελτιώσει τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Quest αναμένει θετική απόδοση για τη συμμετοχή του 10%.

Αποεπένδυση από την ενέργεια

Στο πλαίσιο της ανακατανομής κεφαλαίων εντάσσεται και η πώληση του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Quest Energy, από την οποία ο όμιλος εισέπραξε 36 εκατ. ευρώ αλλά και οι εξελίξεις για την δραστηριότητα των ταχυμεταφορών, όπου οι αποφάσεις αναμένονται εντός του 2026. Υπό αυτό το πρίσμα δε, ο όμιλος διατηρεί ανοιχτά τα ραντάρ του και για νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε κάθε περίπτωση όπως επεσήμανε ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Μάρκος Μπιτσάκος, ο όμιλος έχει – ιστορικά- χαμηλές απαιτήσεις σε maintenance CapEx, γεγονός που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στοχεύει στη δημιουργία μελλοντικής υπεραξία.

Οι επιδόσεις του 2025

Να θυμίσουμε ότι η Quest εμφάνισε ισχυρή χρήση και ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 10,9% σε ετήσια βάση, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 107 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,6%-17%, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 71 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,3%.

Οι υπηρεσίες πληροφορικής κινήθηκαν με ιδιαίτερη δυναμική, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων περίπου 11% και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 30%, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ. Αύξηση πωλήσεων κατά 12% καταγράφηκε και στην εμπορική δραστηριότητα, με την δυναμική του οικοσυστήματος της Apple και την ενσωμάτωση της Μπενρουμπή να αποτελούν μοχλούς της ανάπτυξης. Όσο για το σκέλος των ταχυδρομικών υπηρεσιών η χρονιά ξεκίνησε ήπια αλλά το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε καλύτερα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026

Για το τρέχον έτος, δεδομένων και των ευρύτερων προκλήσεων που υπάρχουν, η διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη. Σε επίπεδο ομίλου, αναμένει ήπια αύξηση πωλήσεων, εκτιμώντας ότι το EBITDA και τα κέρδη προ φόρων θα κινηθούν στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, εξαιτίας της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους της ενεργειακής δραστηριότητας. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες βλέπει ήπια ανάπτυξη, με ισχυρή ζήτηση στις υπηρεσίες πληροφορικής και βελτιωμένη προοπτική για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.