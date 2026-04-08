shell:-«Ρίχνει»-τις-προβλέψεις-για-παραγωγή-lng,-αλλά-τα-κέρδη-από-το-πετρέλαιο-θα-είναι-«σημαντικά-υψηλότερα»-το-q1

Η Shell δήλωσε ότι η αστάθεια των τιμών των commodities προκάλεσε μεγάλες διακυμάνσεις στις αξίες των αποθεμάτων

Η Shell ανακοίνωσε πως η μειωμένη παραγωγή αερίου και απώλειες στη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, τα οποία θα αντισταθμιστούν εν μέρει από τις ισχυρότερες συναλλαγές πετρελαίου, παραθέτοντας ένα παράδειγμα του πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν αναδιαμορφώνει πλέον τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών.

Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά, κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου- τιμή που «αναρριχήθηκε» μέρα με τη μέρα όσο τα Στενά του Ορμούτζ παρέμεναν κλειστά από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι επιθέσεις σε γειτονικές χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου παραγωγής φυσικού αερίου Qatari Pearl της Shell (όπου οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν περίπου ένα χρόνο) κάθε άλλο παρά βοήθησαν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ασυνήθιστες συνθήκες

Οι αναλυτές της RBC τονίζουν πόσο ασυνήθιστες έχουν γίνει οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ωστόσο αναφέρουν ότι ο ισολογισμός της Shell θα πρέπει να απορροφήσει το σοκ.

Η RBC αύξησε την εκτίμηση καθαρών κερδών για το πρώτο τρίμηνο της Shell κατά 7% στα 6,8 δισ. δολάρια και αναμένει αύξηση 31% στις λειτουργικές ταμειακές ροές στα 17,1 δισ. δολάρια.

Οι αναλυτές της UBS αύξησαν τις εκτιμήσεις τους για τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου κατά 18% στα 6,9 δισ. δολάρια και κατά 30% για τις λειτουργικές ταμειακές ροές στα 16,3 δισ. δολάρια.

Η Shell αναμένει ότι τα αποτελέσματα συναλλαγών στον τομέα των χημικών και προϊόντων, που περιλαμβάνει το εμπόριο πετρελαίου, θα είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι στο προηγούμενο τρίμηνο.

Μειωμένες προβλέψεις για παραγωγή LNG

Ωστόσο, η Shell μείωσε τις προβλέψεις της για την παραγωγή φυσικού αερίου για το πρώτο τρίμηνο σε 880.000–920.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, από 920.000–980.000 βαρέλια προηγουμένως. Η παραγωγή στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 948.000 βαρέλια βενζίνης.

Οι προοπτικές της Shell για την παραγωγή LNG ήταν εντός των προηγούμενων προβλέψεων, καθώς οι περιορισμοί στην Αυστραλία και οι διακοπές ενέργειας στο Κατάρ αντισταθμίστηκαν από την αύξηση της παραγωγής στο LNG του Καναδά.

Προειδοποίησε ότι το καθαρό χρέος θα αυξηθεί κατά 3 δισ. δολάρια έως 4 δισ. δολάρια λόγω των μεταβλητών συνιστωσών των μακροπρόθεσμων ναυτιλιακών μισθώσεων.

Το καθαρό χρέος ανήλθε σε 45,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2025, με μόχλευση 17,7%, κάτω από το δηλωμένο επίπεδο «άνεσης» της Shell, 20%. Η UBS αναμένει ότι το καθαρό χρέος της Shell θα αυξηθεί κατά 11,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη στη μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών λύσεων της Shell αναμένεται να αυξηθούν στα 200-700 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 131 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα πλήρη αποτελέσματα για το τρίμηνο αναμένονται στις 7 Μαΐου.