Άγρια-κόντρα-ΠΑΣΟΚ-με-Άδωνι-Γεωργιάδη:-«Τώρα-θυμήθηκε…-το-Πάσχα-ο-ρουσφετάκιας-υπουργός-για-να-ξεφύγει»

Νέες αιχμές προς τον Υπουργό Υγείας άφησε σήμερα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το οποίο απάντησε σε νέα ανακοίνωσή του στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη ενάντια στον αρχηγό του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Υπουργός «κάνει πως δεν άκουσε» το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εις βάρος συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις του για «βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης “σεμνά και μετρητά”».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τώρα θυμήθηκε …το Πάσχα ο ρουσφετάκιας Υπουργός για να ξεφύγει.

Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση.

Αυτές είναι οι “εξυπηρετήσεις” κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία.

Σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης “σεμνά και μετρητά”, ο συνήθως λαλίστατος Υπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη.

Σας πήρανε χαμπάρι.

