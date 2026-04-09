«Άλμα» στο ΧΑ με υψηλή beta – Οι επενδυτές επιστρέφουν σε risk-on

Η συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) σηματοδότησε ένα από τα ισχυρότερα ανοδικά ξεσπάσματα των τελευταίων μηνών, με το ΧΑ να αντιδρά έντονα στη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν.

Ο ΓΔ κινήθηκε αποκλειστικά ανοδικά, κλείνοντας στο υψηλό των 2.285,92 μονάδων με άλμα +6,58%, επιβεβαιώνοντας μετάβαση σε καθεστώς risk-on.

Ο ΤΡΔ εκτινάχθηκε στις 2.650,62 μονάδες με +10,71%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε +7,03% στις 5.828,97 μονάδες και ο Mid Cap +3,40% στις 2.746,35 μονάδες.

Ο τζίρος ανήλθε στα €503 εκατ., σε από τα υψηλότερα επίπεδα της χρονιάς, με καθολική συμμετοχή και ισχυρή επιστροφή ρευστότητας.

Η αγορά κατέγραψε αντίδραση άνω των 280 μονάδων από τα χαμηλά (~1.998 μον.), ενισχύοντας το momentum.

Καταλύτες της αγοράς αποτέλεσαν η συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν διάρκειας δύο εβδομάδων, η απότομη αποκλιμάκωση τιμών πετρελαίου (πτώση έως ~15–19%), η επανεκκίνηση ροών risk assets παγκοσμίως, η κατάρρευση μεταβλητότητας (VIX -22%, προς <20), τα ισχυρά κέρδη σε Wall Street, Ευρώπη και Ασία (έως +5%+), η πτώση αποδόσεων ομολόγων (risk-on rotation), η μαζική εισροή κεφαλαίων σε τραπεζικό κλάδο, η τεχνική αντίδραση από υπερπουλημένα επίπεδα και η προεξόφληση θετικής έκβασης ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση στο ΧΑ.

Παράγοντες ρίσκου παραμένουν η εύθραυστη φύση της εκεχειρίας (εντάσεις σε Λίβανο, Ορμούζ), οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά τη συμφωνία, οι δηλώσεις για πιθανούς δασμούς και γεωπολιτική αστάθεια, καθώς και η αβεβαιότητα για πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Στις εταιρικές εξελίξεις, η METLEN Energy & Metals κατέγραψε το 2025 αύξηση εσόδων +25% στα €7,1 δισ. από €5,68 δισ., αλλά EBITDA -30% στα €753 εκατ. από €1,08 δις. και καθαρά κέρδη -49% στα €314 εκατ. από €615 εκατ., λόγω ζημιών σε ενεργειακά έργα, ενώ προτείνεται μέρισμα €1,00 ανά μετοχή.

Η Prodea παρουσίασε προσαρμοσμένα EBITDA €531,6 εκατ., πωλήσεις €453,2 εκατ., μέρισμα ≥€420 εκατ., NAV €5,44/μτχ.

Η Premia Properties διένειμε ~432 χιλ. δωρεάν μετοχές σε στελέχη (CEO: 254 χιλ.).

Η Μπλε Κέδρος απέκτησε ακίνητο €695 χιλ., με χαρτοφυλάκιο 43 ακινήτων αξίας €110,9 εκατ.

Η Ελένη Βρεττού / CrediaBank εξετάζει εξαγορές και ανάπτυξη σε bancassurance & asset management μετά την ΑΜΚ.

Η Βογιατζόγλου Systems ανακοίνωσε ότι η Νίνα Βογιατζόγλου μείωσε το ποσοστό της στο 11,99% μέσω μεταβίβασης 250.350 μετοχών σε συνδεδεμένο πρόσωπο.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ισχυρό ράλι (Dow +2,7%, S&P 500 +2,3%, Nasdaq +2,9%), η Ευρώπη άνοδο έως +5% (DAX, CAC, Stoxx 50) και η Ασία έντονα ανοδική (Nikkei +5,4%, Kospi +6,9%).

Το πετρέλαιο σημείωσε ισχυρή πτώση (Brent ~$92, WTI ~$93), το φυσικό αέριο -17% (~€44/MWh), ενώ τα ομόλογα κατέγραψαν πτώση αποδόσεων (US 10Y ~4,25%, DE ~2,92%, GR ~3,86%).

Ο δείκτης VIX υποχώρησε προς 20 μονάδες, το EUR/USD ενισχύθηκε προς 1,17, ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά (~$4.800) αλλά με μεταβλητότητα, ενώ το ασήμι κατέγραψε ισχυρή μεταβλητότητα (+6,7% ενδοσυνεδριακά).

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί ότι η αγορά πέρασε απότομα σε έντονο risk-on, με το ελληνικό χρηματιστήριο να υπεραποδίδει λόγω υψηλής beta, κυρίως μέσω τραπεζών.

Η συνέχεια εξαρτάται από τη γεωπολιτική σταθερότητα και την εξέλιξη στο Στενό του Ορμούζ, με τη μεταβλητότητα να μπορεί να επανέλθει γρήγορα σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.