«Αιχμές»-Μενδώνη-σε-Δούκα-για-Β.-Όλγας:-«Δηλώνει-υπερήφανος-για-την-ολοκλήρωση-ενός-έργου-που-πολέμησε»

«Ο Δήμαρχος όχι μόνο δεν στήριξε, αλλά αντιτάχθηκε ενεργά στο έργο στη Βασιλίσσης Όλγας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων σχετικά με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την ανάπλαση του δρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο δήμαρχος είχε χαρακτηρίσει το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη, σημειώνοντας πως «έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος. Είναι κλειστός από το 2020. Είναι έργο με μεγάλη σημασία, μικρός δρόμος με μεγάλη αξία».

Από την πλευρά της, η Λίνα Μενδώνη υποστήριξε ότι «σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι μόνο αποδέχεται και επαινεί το έργο, το οποίο ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό του», επισημαίνοντας ότι παραβλέπει πως ο φορέας υλοποίησης, η Ανάπλαση Α.Ε., βρίσκεται από το 2024 υπό την εποπτεία πέντε υπουργείων, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Πολιτισμού.

Όλη η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:

«Εχει ιδιαίτερη σημασία, που ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Ολγας. Ένα έργο το οποίο, ο Δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα. Χαίρομαι, γιατί σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε Υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το Υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Ολγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης. Οι εργασίες για την διαμόρφωση του δρόμου έφεραν στο φως πολύ σημαντικές αρχαιότητες, που συμπληρώνουν την εικόνα των Αθηνών στη μετάβαση τους από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάδειξή τους καθιστά τον «πολυτροπικό δρόμο» της Αθήνας ένα από τα πλέον πολύτιμα τοπόσημα στη μεγάλη ιστορική διαχρονία της πρωτεύουσας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.