Απάντηση-ΥΠΕΞ-σε-Τουρκία:-«Στη-Συνθήκη-της-Λωζάννης-δεν-προβλέπεται-εκλογή-μουφτήδων-από-τη-μειονότητα»

Απάντηση σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εξέδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, τονίζοντας ότι το νομικό καθεστώς της καθορίζεται σαφώς από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923.

Όπως επισημαίνεται, η μειονότητα έχει θρησκευτικό και όχι εθνοτικό χαρακτήρα, κάτι που – σύμφωνα με την Αθήνα – δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, γεγονός που συνδέεται και με τις δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες που ασκούν.

Το ΥΠΕΞ αναφέρεται και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι «με τον νόμο 4964/2022 προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από μέλη της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και εισηγείται τους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή». Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί ο ορισμός Μουφτή στο Διδυμότειχο, ενώ έχουν δημοσιευθεί προκηρύξεις για τις θέσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι στην Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται.

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι η χώρα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, διαχειρίζεται τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας με βάση τις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, διασφαλίζοντας τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της, ξεκαθαρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο και η διεθνώς κατοχυρωμένη ονομασία της μειονότητας δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Όλη η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών:

Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος.

Στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές.

