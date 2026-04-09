Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, April 9
    Γαλλική πρόταση για παραχώρηση Mirage στην Ουκρανία – Αρνητική η Αθήνα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Πρόταση για την παραχώρηση ορισμένων από τα 24 Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουκρανία έχει διατυπώσει το Παρίσι, με την Αθήνα να είναι αρνητική.

    Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η γαλλική πλευρά προτείνει ως αντάλλαγμα την προμήθεια από την Ελλάδα πρόσθετων Rafale σε ευνοϊκότερη τιμή. Επί της ουσίας – σημειώνει η εφημερίδα – η Γαλλία έχει πρακτικά αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στο πεδίο της προώθησης οπλικών συστημάτων στο Κίεβο.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply