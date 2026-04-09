Γαλλική πρόταση για παραχώρηση Mirage στην Ουκρανία – Αρνητική η Αθήνα

Πρόταση για την παραχώρηση ορισμένων από τα 24 Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουκρανία έχει διατυπώσει το Παρίσι, με την Αθήνα να είναι αρνητική.
Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η γαλλική πλευρά προτείνει ως αντάλλαγμα την προμήθεια από την Ελλάδα πρόσθετων Rafale σε ευνοϊκότερη τιμή. Επί της ουσίας – σημειώνει η εφημερίδα – η Γαλλία έχει πρακτικά αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στο πεδίο της προώθησης οπλικών συστημάτων στο Κίεβο.
