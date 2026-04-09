«Γύρισε» το κλίμα στη Wall: Ράλι στις μετοχές – O Dow έγινε θετικός για το 2026

Οι μετοχές συνέχισαν το ράλι τους την Μεγάλη Πέμπτη 9/4, παρά το αρνητικό άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και ακόμη και ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν, εν μέσω διαρκούς αισιοδοξίας μεταξύ των επενδυτών ότι η εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί.

Ο S&P 500 ανέβηκε 0,62% και έκλεισε στις 6.824,66 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε 0,83% στις 22.822,42 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 275,88 μονάδες ή 0,58% και έκλεισε στις 48.185,80 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών έγινε θετικός για το έτος, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.

Ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας αφότου ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να ανοίξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για συνεχιζόμενες επιθέσεις στον Λίβανο ως παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποστηρίχθηκε επίσης από άνοδο άνω του 2% στις μετοχές της Meta Platforms μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Αντισταθμιστικοί τομείς της αγοράς σημείωσαν επίσης άνοδο, με τις μετοχές της Walmart να αυξάνονται, καθώς και εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως η Constellation Energy.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την άνοδο άνω του 2% στους τρεις κορυφαίους δείκτες των ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Dow να καταγράφει την καλύτερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε τη στάση του σε ορισμένους αρχικούς υψηλούς δασμούς.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ συμφώνησε να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαρκεί πέντε εβδομάδες και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του κρίσιμου Στενού του Ορμούζ.

Η “διπλής όψης” εκεχειρία, ωστόσο, ήταν εξαρτημένη από τη συμφωνία του Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό. Η Τεχεράνη συμφώνησε να ανοίξει το πέρασμα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, αρκεί να σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και το Ισραήλ συμφώνησε επίσης στην εκεχειρία.

Ωστόσο, η συνολική διέλευση από το στενό δεν έχει βελτιωθεί από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία, καθώς μόνο μερικά φορτηγά πλοία, που μεταφέρουν ξηρό φορτίο και όχι πετρέλαιο, έχουν περάσει από τον κρίσιμο δίαυλο.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν αναπτυγμένες μέσα και γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με την “πραγματική συμφωνία”, δήλωσε ο Τραμπ Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει δει η περιοχή μέχρι τώρα.

“Το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει εκεχειρία και ότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε αυτή δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι αυτή η κατάσταση θα επιλυθεί μακροπρόθεσμα,” δήλωσε ο Rick Wedell, Διευθύνων Επενδύσεων στην RFG Advisory.

Παρ’ όλα αυτά, όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, “τόσο πιο δύσκολο είναι να ανοίξουν ξανά όλα και τόσο μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τέτοια σοκ προσφοράς,” πρόσθεσε.

Ανοδικά και πάλι το πετρέλαιο – Κοντά στα 100 δολ. το WTI

Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, εν μέσω ενδείξεων για περαιτέρω απώλειες στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και ενώ τα πλοία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο Μαΐου για το West Texas Intermediate κάνει άλμα 5,18% στα $99,27 το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει σχεδόν τα $103, ενώ το συμβόλαιο Ιουνίου του Brent κερδίζει 2,53% στα $97,15.