Εξάρχου:-Ως-τις-αρχές-καλοκαιριού-τα-deals-για-5-δισ.-κυβικά-μέτρα-lng-ετησίως-στην-atlantic-see

Η Atlantic SEE LNG Trade αναμένει να οριστικοποιήσει αρκετές συμφωνίες πώλησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) με αγοραστές σε όλη την Ανατολική Ευρώπη τους επόμενους μήνες, οι οποίες θα της επιτρέψουν να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας ακόμη εγκατάστασης εισαγωγής ΥΦΑ στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αλέξανδρος Εξάρχου σε συνέντευξη στο εξειδικευμένο για τον ενεργειακό τομέα ειδησεογραφικό μέσο Platts. Όπως είπε, «Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύψει πλήρως την αρχική ποσότητα που είχαμε στο μυαλό μας -περίπου 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως».

Η Atlantic SEE, υπενθυμίζεται, είναι κοινή εταιρεία της AKTOR (60%) και της ΔΕΠΑ (40%). Το Νοέμβριο η εταιρεία υπέγραψε στην Αθήνα εικοσαετή συμφωνία αγοράς ΥΦΑ από την αμερικανική Venture Global. Παράλληλα έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης με μεταπώληση του αερίου σε χώρες της περιοχής (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη ενώ επίκειται σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου η υπογραφή ενός ακόμη μνημονίου.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ελπίζει να κλείσει περαιτέρω συμφωνίες προμήθειας για να πουλήσει έως και 10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ η εξασφάλιση 4 δις. κ.μ. θα αρκούσε για να προχωρήσει επένδυση σε μια ακόμη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) δυναμικότητας 4,5-5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως προς τα τέλη του 2028 ή τις αρχές του 2029 και «το αργότερο» στις αρχές του 2030. Η Atlantic SEE σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες για την παραγγελία του FSRU το φθινόπωρο του 2026 και έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με την κυβέρνηση για την έκδοση αδειών, σύμφωνα με τον κ.Εξάρχου.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το πλήγμα που υπέστησαν οι εξαγωγές ΥΦΑ του Κατάρ από τον πόλεμο εντείνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα φορτία των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ως εκ τούτου, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα μακροπρόθεσμη θέση της για την αγορά αμερικανικού ΥΦΑ, προκειμένου να «μεγιστοποιήσει» την ικανότητά της να εξασφαλίσει εισαγωγές το 2027 και το 2028, δήλωσε ο κ. Εξάρχου. Ωστόσο, είπε ότι παραμένει αβέβαιος ως προς το αν οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετό ΥΦΑ για να εγγυηθούν την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της Ευρώπης.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες ή μεγάλες ποσότητες διαθέσιμες στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να δεσμευτούν», είπε. «Αυτά τα δύο χρόνια (2027 και 2028), η Ευρώπη θα χρειαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο αμερικανικό ΥΦΑ».

Παράλληλα, η Atlantic SEE διερευνά και άλλες πηγές προμήθειας που βρίσκονται πιο κοντά στους αγοραστές-στόχους της εταιρείας, με σκοπό να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της. «Ήδη εξετάζουμε ορισμένες μικρότερες —αλλά όχι αμελητέες— προμήθειες ευρωπαϊκού φυσικού αερίου», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

--