    ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σε 1.068 συνταξιούχους

    Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, καταβάλλονται αναδρομικά ποσά που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης, μετά τη συνταξιοδότηση, σε 1.068 συνταξιούχους.

    Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

    Όπως διευκρινίζεται, τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

    Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

