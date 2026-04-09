Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, April 9
    ΗΠΑ: Χαμήλωσε ταχύτητα στο 0,5% η ανάπτυξη το δ’ τρίμηνο του 2025

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Πέμπτη.

    Το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο 0,5% ετησίως, σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου

    Η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς που κράτησαν το ΑΕΠ σε θετικό έδαφος, αντισταθμίζοντας τη μείωση των κρατικών δαπανών και των εξαγωγών.

    Το shutdown πέρυσι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επιβράδυνση από τον ρυθμό ανάπτυξης 4,4% του τρίτου τριμήνου.

    Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με ρυθμό 2,9% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, τα εταιρικά κέρδη σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 246,9 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας επιτάχυνση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.