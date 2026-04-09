Η-british-airways-μειώνει-τις-πτήσεις-της-στη-Μέση-Ανατολή,-αυξάνει-τη-χωρητικότητά-της-σε-Ασία-και-Αφρική

Η British Airways δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μειώσει τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή όταν επανεκκινήσουν οι υπηρεσίες, θα καταργήσει οριστικά την Τζέντα ως προορισμό, ενώ θα προσθέσει χωρητικότητα προς την Ινδία και την Αφρική, καθώς οι αυξημένες περιφερειακές εντάσεις διαταράσσουν τα δρομολόγια και επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση.

Οι αλλαγές έρχονται μετά από παρατεταμένες διαταραχές μετά την κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανάγκασε την ακύρωση περισσότερων από 21.000 πτήσεων, περιόρισε έναν ήδη στενό διάδρομο πτήσεων για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και περιέπλεξε τις λειτουργίες για τους παγκόσμιους αερομεταφορείς.

Η αεροπορική εταιρεία που ανήκει στην IAG, η οποία ανέστειλε ορισμένες πτήσεις όταν ξέσπασε η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, σχεδιάζει να μειώσει τις υπηρεσίες προς το Ντουμπάι, τη Ντόχα και το Τελ Αβίβ σε μία καθημερινή πτήση από την 1η Ιουλίου και να μειώσει τις υπηρεσίες προς το Ριάντ από δύο καθημερινές πτήσεις σε μία από τα μέσα Μαΐου.

Προσθήκη πτήσεων και αύξηση χωρητικότητας

Η British Airways αναδιατάσσει επίσης τα ελεύθερα αεροσκάφη της για να προσθέσει καθημερινές πτήσεις προς την Μπανγκαλόρ και το Ναϊρόμπι και να αυξήσει τη χωρητικότητα στις διαδρομές προς Δελχί και Χαϊντεραμπάντ.

«Ελέγχουμε συνεχώς την κατάσταση και είμαστε σε άμεση επαφή με τους πελάτες που επηρεάζονται για να τους προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα θα ισχύουν καθ’ όλη τη θερινή περίοδο που λήγει στις 24 Οκτωβρίου, με μία υπηρεσία προς το Ντουμπάι να επανεκκινείται στις 16 Οκτωβρίου.

- Reuters