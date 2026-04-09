Η-paramount-υπέγραψε-δεσμεύσεις-χρέους-που-υποστηρίζουν-τη-συμφωνία-με-την-warner-bros

Η Paramount Skydance έχει συνδικάσει τη διευκόλυνση του ενδιάμεσου δανείου της και έχει εξασφαλίσει μόνιμη χρηματοδότηση από μια ομάδα τραπεζών για την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros Discovery ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε κατάθεση που υπέβαλε την Πέμπτη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Paramount δήλωσε ότι η διευκόλυνση που υποστήριζε τη συμφωνία με την Warner Bros πουλήθηκε σε μια ομάδα 18 τραπεζών και ότι οι δεσμεύσεις χρέους της ανέρχονται πλέον σε 49 δισεκατομμύρια δολάρια από 54 δισεκατομμύρια δολάρια προηγουμένως.

Μόνιμες συμφωνίες χρηματοδότησης

Η εταιρεία σύναψε επίσης μόνιμες συμφωνίες χρηματοδότησης με τον τραπεζικό όμιλο για την παροχή 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μακροπρόθεσμα δάνεια, τα οποία είναι τα υψηλότερα μεταξύ των δανείων, και μια νέα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια ξεχωριστή πιστωτική διευκόλυνση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποσύρθηκε, ανέφερε η κατάθεση.

Τα δάνεια καλύπτονται με πρώτη εξασφάλιση από όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Paramount, συμπεριλαμβανομένων των Paramount Global, Skydance Media και Warner Bros μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

«Η επιτυχημένη κοινοπραξία χρέους και οι νέες πιστωτικές διευκολύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery», δήλωσε σε γραπτή δήλωση ο Andy Gordon, επικεφαλής στρατηγικής και διευθύνων σύμβουλος της Paramount.

Η συμφωνία

Η Paramount και η Warner Bros ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους τον Φεβρουάριο μετά από έναν έντονο πόλεμο προσφορών που αφορούσε το Netflix. Αναμένουν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο μετά τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Η χρηματοδότηση της συμφωνίας αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα χρέους φέτος. Η οντότητα μετά τη συγχώνευση θα έχει καθαρό χρέος λίγο κάτω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε η Paramount τον Μάρτιο. Η Paramount είχε καθαρό χρέος 10,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η Warner Bros είχε 29 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.

- Reuters