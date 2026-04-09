Κόλαση-στον-Λίβανο-από-τους-μαζικούς-βομβαρδισμούς-του-Ισραήλ:-Τουλάχιστον-254-οι-νεκροί,-βίντεο-και-φωτογραφίες

Σε τουλάχιστον 254 υπολογίζονται οι νεκροί στον Λίβανο, με το Ισραήλ να εξαπολύει σήμερα τους σφοδρότερους και αιματηρότερους βομβαρδισμούς του στην χώρα από την έναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, τον περασμένο μήνα.

Το σημερινό λουτρό αίματος έγινε μολονότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση σταμάτησε τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Μάλιστα η Τεχεράνη απειλεί να μην μετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εάν δεν ισχύσει η εκεχειρία και στον Λίβανο.

Με πάνω από 100 επιθέσεις μέσα σε 10 λεπτά, συνεχείς εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό της πόλης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπήκαν στο στόχαστρο περισσότερα από 100 διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο.

Οι εικόνες από τους βομβαριδμούς θυμίζουν Αποκάλυψη με τη φωτιά, τα συντρίμμια και τους καπνούς να είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός σκηνικού που εύκολα θυμίζει «κόλαση επι γης».

🚨 JUST IN: Israel launches the LARGEST attack against Iran-backed Hezbollah since the operation began in Lebanon Netanyahu says the ceasefire does NOT include Lebanon. “Israelis have just launched a series of airstrikes across Beirut. The IDF is describing this as the largest… pic.twitter.com/EdLZj89KKJ — U.S. Israel Education Association (USIEA) (@USIEducation) April 8, 2026

💔🇱🇧 Beirut, Lebanon — day one of the ceasefire

Footage shows the moment Israel bombed Corniche Al-Mazraa in Beirut, Lebanon. Initial reports of more than 300 Lebanese civilians killed and wounded from Israeli strikes across Lebanon in 10 minutes. pic.twitter.com/h5iSo4bVrP — Suppressed News. (@SuppressedNws1) April 8, 2026

"They're going crazy on us!" This is a message and video I received from a friend in Lebanon. Hezbollah has ceased its fire, but Israel continues to slaughter.

Επείγουσα ανάγκη για αίμα

Στη Βηρυτό, δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν ανθρώπους με μηχανάκια να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπήρχαν αρκετά ασθενοφόρα για να τους παραλάβουν. Μια ομάδα πυροσβεστών προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες σε ένα γκαράζ αυτοκινήτων όπου ένα πλήγμα κατέστρεψε ολοσχερώς περισσότερα από 12 οχήματα.

Ο επικεφαλής της ένωσης γιατρών του Λιβάνου, Ελίας Σλέλα, κάλεσε γραπτώς «όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων» να κατευθυνθούν σε όποιο νοσοκομείο μπορούν για να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βηρυτού ανέφερε ότι χρειάζεται αίμα, όλων των ομάδων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός με την οποία σταματά ο πόλεμος στο Ιράν, δεν ισχύει για τον Λίβανο, υποσχόμενος ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας και ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τον Λίβανο. Σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ ισχυριζόμενη ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει «το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της να αντισταθεί στην κατοχή και να απαντήσει στην επιθετικότητά του».

The #Israel|i army is bombing #Lebanon following a two-week ceasefire agreement between the #UnitedStates and #Iran. Powerful explosions occurred in the suburbs of Beirut, near the airport, as well as in Tyre.#MiddleEast pic.twitter.com/GdSS8tmi1V — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) April 8, 2026

Προειδοποίηση για απάντηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν επίσης ότι θα «απαντήσουν» αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA, το Ισραήλ βομβάρδισε νωρίς το πρωί τον νότιο Λίβανο και ένα κτίριο κοντά σε νοσοκομείο, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Από πλήγμα στη Σιδώνα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 22, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Νωρίς το βράδυ σημειώθηκε άλλο ένα πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχος του ήταν ένας διοικητής της Χεζμπολάχ. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Χεζμπολάχ: «Τηρήσαμε τη συμφωνία»

Η Χεζμπολάχ σταμάτησε τις επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τρεις λιβανέζικες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με την τελευταία δημόσια ανάρτηση της οργάνωσης για τη στρατιωτική δραστηριότητά της, έβαλε για τελευταία φορά στο στόχαστρο Ισραηλινούς στρατιώτες εντός του λιβανέζικου εδάφους στη 01.00 τα ξημερώματα σήμερα.

«Η Χεζμπολάχ ενημερώθηκε ότι αποτελεί μέρος της (συμφωνίας) κατάπαυσης του πυρός – επομένως την τηρήσαμε, όμως το Ισραήλ, όπως συνήθως, την παραβίασε και διέπραξε σφαγές σε όλον τον Λίβανο» είπε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μουσάουι. Άλλος βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Φαντλάλα, είπε στο Reuters ότι τα ισραηλινά πλήγματα ήταν μια «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και ότι αν συνεχιστούν θα υπάρχουν συνέπειες «για τη συμφωνία συνολικά».

Σε κατοικημένες περιοχές τα περισσότερα πλήγματα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είπε ότι η Βηρυτός θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η χώρα του θα περιληφθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τα περισσότερα από τα σημερινά πλήγματα έγιναν σε κατοικημένες περιοχές. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν, ο στρατός είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ορισμένες συνοικίες της νότιας Βηρυτού και για περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για την κεντρική Βηρυτό, που επίσης χτυπήθηκε.

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion. The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including: •… — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

JUST IN: 100S KILLED AND 1000S INJURED IN ISRAEL BOMBING OF LEBANON TODAY. CEASEFIRE CONTINUES TO BE BROKEN. pic.twitter.com/PPe6nGRJmC — MiddleEast Live (@AmirSona07) April 8, 2026

Μετά τα πλήγματα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ μετακινήθηκε από το παραδοσιακό, σιιτικό προπύργιό της στη συνοικία Νταχίγια της νότιας Βηρυτού, προς άλλες περιοχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των βορείων προαστίων. Απευθυνόμενος στη Χεζμπολάχ, πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα σας καταδιώξει (…) όπου και αν είστε».

As long as Hezbollah continues to threaten our civilians, we will continue to operate against them. pic.twitter.com/TD5VOGLcNO — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

Σε μια συνοικία της δυτικής Βηρυτού που χτυπήθηκε, ο Ναΐμ Τσέμπο, 51 ετών, μάζευε τα γυαλιά από τα τζάμια ενός παραθύρου που έσπασε από την έκρηξη. «Απόψε δεν θα κοιμηθώ, φοβάμαι ότι θα συμβεί ξανά. Ζω έναν εφιάλτη», είπε.

«Ο Λίβανος δεν αντέχει άλλο»

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον 130 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν.

Το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του εδάφους του Λιβάνου, κυρίως στον νότο και τα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

Το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας «ζώνης ασφαλείας» που λέει ότι θα προστατεύει τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

«Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Ο Λίβανος δεν αντέχει άλλο. Η χώρα καταρρέει οικονομικά, όλα καταρρέουν» είπε ο Άχμεντ Χαρμ, ένας 54χρονος εκτοπισμένος.

Πάνω από 28.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί στη Σιδώνα

Έξω από ένα σχολείο όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι, στη Σιδώνα, μαξιλάρια και κουβέρτες στοιβάζονται σε αυτοκίνητα καθώς κάποιες οικογένειες ελπίζουν ακόμη ότι θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους. «Απλώς περιμένουμε την επίσημη απόφαση από πάνω, για να γυρίσουμε πίσω», είπε ο Σαμάρα αλ Σαϊμπάνι.

Ο δήμαρχος Μουστάφα αλ Ζέιν είπε ότι περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι είχαν καταφύγει στην περιοχή της Σιδώνας μέχρι το βράδυ της Τρίτης.