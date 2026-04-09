Λαζαρίδης:-Το-ΠΑΣΟΚ-καταψήφισε-τη-στήριξη-των-κτηνοτρόφων-που-πλήττονται-από-τον-αφθώδη-πυρετό

Με αφορμή την καταψήφιση από το ΠΑΣΟΚ και από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελάσσονος αντιπολίτευσης του άρθρου 51 του νομοσχεδίου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», που προβλέπει, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων της Λέσβου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, έκανε την εξής δήλωση:

«Προκαλεί πραγματικά εντύπωση η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην τροπολογία που καταθέσαμε για τα έκτακτα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού, αλλά και για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται.

Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας επέλεξαν να πουν “όχι”. Όχι στα μέτρα, όχι στην ενίσχυση, όχι στην ευθύνη.

Τελικά τι ακριβώς καταψήφισαν; Την προστασία της παραγωγής; Τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου; Τα μέτρα για τον περιορισμό των ζωονόσων;

Όταν οι περιστάσεις απαιτούν σοβαρότητα, κάποιοι επιλέγουν τον μικροκομματισμό και τη στείρα άρνηση.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με σχέδιο και αποφασιστικότητα να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της περιφέρειας, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της παραγωγής και της δημόσιας υγείας, με ή χωρίς τη συναίνεσή τους».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.