Μητσοτάκης για το «Age Ban» στα social media: «Δίνουμε όπλα στους γονείς» – Επόμενες παρεμβάσεις σε gaming και ψηφιακό τζόγο

Σχετικά με την εξαγγελία της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, για τον ψηφιακό εθισμό και τα εργαλεία που βοηθούν τους γονείς να περιορίσουν τη χρήση των εθιστικών πλατφορμών από τα παιδιά, συζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Infokids και τη δημοσιογράφο Ελένη Δασκαλάκη.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως χρονικό ορόσημο την 1η Ιανουαρίου 2027, σημειώνοντας ότι από τότε οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επόμενες παρεμβάσεις σε gaming και ψηφιακό τζόγο.

«6-7»

Σε ερώτηση που του έκανε για την χρήση της φράσης «6-7» στην ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως την έμαθε από τη μικρότερη κόρη του.

«Όταν σχεδιάζουμε ένα βίντεο το οποίο κυρίως απευθύνεται σε νέα παιδιά, προσπαθούμε -μου τα έχουν μάθει κι εμένα τώρα οι νέοι άνθρωποι που με συμβουλεύουν- να έχουμε ένα hook, να κάνουμε κάτι, να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο θα προκαλέσει το ενδιαφέρον, ώστε να το δουν τα νέα παιδιά.

Για το «6-7» μου είχε πρωτομιλήσει η μικρή μου κόρη, η οποία είναι 22. Η μεγάλη μου κόρη που είναι 29 αγνοούσε τι είναι το «6-7», οπότε όταν μου το είπαν σαν ιδέα να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον, είπα, πολύ ωραία, θα το κάνουμε.

Και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, αν κρίνω τουλάχιστον από την αναπαραγωγή που είχε το χθεσινό βίντεο, μάλλον καλά κάναμε και χρησιμοποιήσαμε αυτή την ιδέα».

«Infinite scrolling» και γονείς

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν το “infinite scrolling” (ατελείωτο σκρολάρισμα) για να κρατούν τους χρήστες δέσμιους, προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Ανέφερε ότι η υπερβολική χρήση των social media οδηγεί σε διάσπαση προσοχής, κακή συγκέντρωση, cyberbullying και αισθήματα κατωτερότητας (ειδικά στα κορίτσια λόγω μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς) και ότι, όπως το κράτος ρυθμίζει το κάπνισμα και το αλκοόλ, έχει συνταγματική υποχρέωση να προστατεύσει τους νέους των οποίων ο εγκέφαλος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως για να κρίνει τους κινδύνους.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο ως ένα «όπλο» στα χέρια των γονέων, ώστε να μπορούν να πουν στο παιδί τους ότι η απαγόρευση ισχύει για όλους, μειώνοντας την κοινωνική πίεση.

Παράλληλα, τους προέτρεψε να ωθήσουν τα παιδιά προς τον αθλητισμό, τις τέχνες και τις διά ζώσης κοινωνικές επαφές, αντί για την «ευκολία» της οθόνης.

Ψηφιακός τζόγος και AI

Όσον αφορά το μέλλον, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι το επόμενο κεφάλαιο που θα απασχολήσει την κυβέρνηση είναι ο ψηφιακός τζόγος και τα online παιχνίδια (gaming), που επίσης παρουσιάζουν έντονα στοιχεία εθισμού και επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν είναι «τεχνοφοβική». Στόχος δεν είναι ο αποκλεισμός από τη γνώση ή τα εκπαιδευτικά εργαλεία (όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη), αλλά ο περιορισμός των εθιστικών συμπεριφορών και των «ψηφιακών σκουπιδιών».

Δείτε εδώ όλη τη συνέντευξη:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.