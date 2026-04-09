Μουζάκης:-Συμφωνία-με-την-cepal-για-τη-ρύθμιση-οφειλής-2,09-εκατ.-ευρώ

Στη σύναψη συμφωνίας με την Cepal προχώρησε η εταιρεία Μουζάκης, με σκοπό την οριστική διευθέτηση της εγγυητικής της ευθύνης υπέρ της εταιρείας «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής ΑΒΕΕ».

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι αφού καταβάλει τμηματικά το συνολικό ποσό των €2.096.747,23, η εταιρεία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε εγγυητική ευθύνη υπέρ της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», ενώ τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο της οφειλής θα θεωρηθεί παραγραμμένο και αποσβεσθέν.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ. 27 του Ν.

4443/2016 και του άρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί δημοσίευσης προνομιακών πληροφοριών, προχωρεί στην παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με προνομιακή πληροφορία.

Ανακοινώνεται ότι εν σχέσει με το ζήτημα της αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης της Εταιρείας υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», [η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GAIA SECURITISATION II DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκχωρήσει απαιτήσεις της] για τη ρύθμιση της οφειλής της πρωτοφειλέτριας εταιρείας και την αποφυγή περαιτέρω δικαστικών ενεργειών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η Εταιρεία αφού καταβάλει τμηματικά, κατά τα συμφωνηθέντα, στην πιστούχο το συνολικό ποσό των €2.096.747,23, θα απαλλαγεί πλήρως από την εγγυητική ευθύνη υπέρ της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο εκ της ρυθμιζόμενης οφειλής θα θεωρείται αποσβεσθέν.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία διασφαλίζει την προστασία της εταιρικής της περιουσίας, καθώς η πιστούχος υποχρεούται δια του Ιδιωτικού Συμφωνητικού να απέχει από οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και εκείνα των μετόχων της και να προστατεύσει την εταιρική περιουσία και τη φήμη της, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.