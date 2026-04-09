Νέες απώλειες στη Wall: Άνοδος πετρελαίου και εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν ρίχνουν τους δείκτες

Οι δείκτες μετοχών της Wall Street υποχωρούν εκ νέου την Πέμπτη 9/4, ενώ η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς υποχωρεί κατά 0,08% στις 6.777,61 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,23% στις 22.582,078 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average χάνει 0,17% στις 47.826,17 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά την Πέμπτη, ασκώντας πίεση στις μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate εκτινάχθηκαν κατά 6%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές Brent crude διαπραγματευόταν 3% υψηλότερα, πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται αφού οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν άνοδο άνω του 2% την Τετάρτη, με τον Dow να καταγράφει την καλύτερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μετριάσει τη στάση του σχετικά με ορισμένους από τους υψηλούς αρχικούς δασμούς.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ συμφώνησε να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαρκεί εδώ και πέντε εβδομάδες και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των κρίσιμων Στενά του Ορμούζ.

Η «διπλής κατεύθυνσης» εκεχειρία, ωστόσο, εξαρτάται από το αν το Ιράν θα συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά. Η Τεχεράνη συμφώνησε να επαναλειτουργήσει τη θαλάσσια οδό για τις επόμενες δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και το Ισραήλ έχει συμφωνήσει στην εκεχειρία.

Ωστόσο, αργότερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλιμπαφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν ήδη παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας. Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, την είσοδο drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον εμπλουτισμό ουρανίου, όπως δήλωσε.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες μέσα και γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με την «πραγματική συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα προκαλέσει στρατιωτική απάντηση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Εν τω μεταξύ, η συνολική κυκλοφορία μέσω των Στενών δεν έχει βελτιωθεί από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, καθώς μόνο ορισμένα φορτηγά πλοία, που μεταφέρουν ξηρό φορτίο και όχι πετρέλαιο, έχουν διασχίσει τη βασική αυτή θαλάσσια οδό.

Παρά την ανάκαμψη της αγοράς την Τετάρτη, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι γύρω από τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή μετοχών και μακροοικονομίας της Cantor Fitzgerald, Eric Johnston, ο οποίος μίλησε στο CNBC.

«Πιστεύω ότι, βραχυπρόθεσμα, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι», δήλωσε. «Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι και, μέχρι στιγμής, τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν ανοίξει πλήρως. Άρα οι κίνδυνοι παραμένουν και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θεωρούμε ότι πρόκειται για ευκαιρία αγορών.»

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία. Ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) του Φεβρουαρίου, το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve, κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, τόσο στο γενικό όσο και στο βασικό επίπεδο. Ωστόσο, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 4 Απριλίου ήταν υψηλότερες από τις αναμενόμενες.