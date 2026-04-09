Οι αγορές της Ευρώπης βυθίστηκαν εν μέσω «ρωγμών» στην εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Οι μετοχές στην Ευρώπη έκλεισαν πτωτικά την Μεγάλη Πέμπτη 9/4, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει ήδη σημάδια πίεσης.

Οι κινήσεις της Πέμπτης έρχονται μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή συνεδρίαση στην Ευρώπη την Τετάρτη, όταν ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 είχε κλείσει 3,7% υψηλότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,15% στις 612,60 μονάδες, με τους περισσότερους βασικούς περιφερειακούς δείκτες και κλάδους να ολοκληρώνουν την ημέρα στο κόκκινο. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -1,35% στις 23.754,58 μονάδες Γαλλικός CAC 40: -0,22% στις 8.245,80 μονάδες Βρετανικός FTSE 100: -0,05% στις 10.603,48 μονάδες Ιταλικός ΜΙΒ: +0,50% στις 47.327,99 μονάδες Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,15% στις 18.104,90 μονάδες Πορτογαλικός PSI: +0,37% στις 9.484,93 μονάδες

Οι μετοχές στον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής ήταν από τις πιο πληγείσες, με τις γερμανικές εταιρείες Lufthansa και Tui να επιστρέφουν μέρος των κερδών της προηγούμενης ημέρας και να κλείνουν με πτώση 3,2% και 1,5% αντίστοιχα.

Αργά την Τετάρτη, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας λιγότερο από 24 ώρες μετά τη συμφωνία. Ο Γκαλιμπάφ τόνισε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, την είσοδο drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας να εμπλουτίζει ουράνιο.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες μέσα και γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με τη «πραγματική συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα προκαλέσει στρατιωτική απάντηση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν επίσης πτωτικά μετά τη διαμάχη. Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,53%, ενώ ο μικρομεσαίων εταιρειών Kosdaq μειώθηκε 1,38%. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έχασε 0,77%, ενώ ο Topix έκλεισε με πτώση 0,78%.