Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, April 9
    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 14-17 Απριλίου

    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 14-17 Απριλίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους κατά την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλίσης.

    Ειδικότερα:

    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π. ΟΑΕΕ.
    • Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.