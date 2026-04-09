Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-και-ΔΥΠΑ-14-17-Απριλίου

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους κατά την περίοδο 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλίσης.
Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π. ΟΑΕΕ.
- Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.