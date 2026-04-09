Παγώνει το ανοδικό πάρτι: Βαριά διόρθωση στο ΧΑ με επίκεντρο τις τράπεζες

Ο ενθουσιασμός της χθεσινής ιστορικής ανόδου άντεξε λιγότερο από 24 ώρες. Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε στην πτωτική λογική την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, καθώς τα σήματα αμφισβήτησης της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν ανέτρεψαν άμεσα το κλίμα ανακούφισης. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 60,18 μονάδες (−2,63%), κλείνοντας στις 2.225,74 μονάδες, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) οδηγήθηκε σε απώλειες που πλησίασαν το 4,21% – μια συνεδρίαση ολικής αναστροφής που ανακοίνωσε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει στο επίκεντρο.

Πίνακας Δεικτών – Κλείσιμο 9/4/2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Κεφαλ. (δισ. €) Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.225,74 -60,18 -2,63% 69,51 FTSE Large Cap 5.670,76 -158,21 -2,71% 69,23 ΔΤΡ (Τραπεζικός) 2.539,03 -111,59 -4,21% 40,68 FTSE Financials (FTSE_FS) 11.871,63 -518,37 -4,18% 40,93 FTSEA 1.336,47 -37,82 -2,75% 85,03

Τζίρος: ~295 εκατ. € (ΓΔ, RT) | Τζίρος FTSE Large Cap: 210,4 εκατ. € | Ημερήσιο εύρος ΓΔ: ~2.218 – ~2.288 μονάδες

Η συνεδρίαση: Από την ευφορία στη νηφαλιότητα

Η χθεσινή συνεδρίαση (8/4) είχε καταγράψει τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη του 2026, με τον ΓΔ να εκτοξεύεται κατά +6,58% στις 2.285,92 μονάδες και τον τζίρο να αγγίζει τα 525,9 εκατ. ευρώ – ο υψηλότερος της χρονιάς. Η αφορμή: η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ. Σήμερα, όμως, η αγορά αποτίμησε με σκεπτικισμό τα πρώτα σήματα κατάρρευσης της ίδιας αυτής εκεχειρίας.

Η εικόνα ήταν αμείλικτα πτωτική από τα πρώτα λεπτά: ο ΓΔ, εγκαταλείποντας αμέσως τα χθεσινά υψηλά, ακολούθησε καθοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο τζίρος στα ~295 εκατ. ευρώ ήταν σαφώς χαμηλότερος συγκριτικά με τον ενθουσιασμό της Τετάρτης, επιβεβαιώνοντας κατανομή πίεσης αλλά όχι πανικό. Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, το βαρύτερο πλήγμα απορρόφησε ο τραπεζικός κλάδος: ο ΔΤΡ έχασε 4,21% και ο FTSE Financials 4,18%, ενώ ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 2,71%.

Μετοχές: Τράπεζες στο κόκκινο, ελάχιστα στεγνά σημεία

Το πτωτικό κύμα εστιάστηκε με αδυσώπητη λογική στις συστημικές τράπεζες. Η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) οδήγησε τις απώλειες με πτώση 5,75% στα 3,64 ευρώ, ακολουθώντας η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) με -5,09% στα 3,732 ευρώ. Αντίστοιχα βαριές ήταν οι απώλειες για Attica Bank (ALWN, -4,32%), Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ, -4,23%) και Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ, -4,01%). Η χθεσινή ισχυρή ανοδική κίνηση των τραπεζικών τίτλων, σε συνδυασμό με τα νέα αμφιβολίας για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας, δημιούργησαν ευνοϊκό έδαφος για αναγκαστική ρευστοποίηση βραχυπρόθεσμων θέσεων.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η Metlen (MTLN) υποχώρησε 3,17% στα 36,10 ευρώ, η ΔΕΗ 1,78% στα 19,29 ευρώ και η Motor Oil (MOH) 1,13% στα 38,46 ευρώ. Η Cenergy (CENER) παρουσίασε σχεδόν οριακή μεταβολή (-0,10% στα 19,67 ευρώ). Εξαίρεση στο κατηγορηματικά αρνητικό κλίμα: η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) ενισχύθηκε 1,49% στα 9,845 ευρώ, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κέρδισε 1,04% στα 38,80 ευρώ και ο ΟΤΕ πρόσθεσε 0,67% στα 17,90 ευρώ – τίτλοι που αντέστησαν εν μέρει στην πίεση, με ισχυρότερα θεμελιώδη και λιγότερη άμεση γεωπολιτική έκθεση.

Τεχνική εικόνα: Κρίσιμες στηρίξεις στη δοκιμασία

Η σημερινή διόρθωση εξετάζεται πρωτίστως στο πλαίσιο της εκρηκτικής ανόδου 140 μονάδων που καταγράφηκε χθες. Ο ΓΔ, αφού «χτύπησε» στα 2.285,92 μονάδες – υψηλό που αντιστοιχεί σε ανάκαμψη από τα χαμηλά του γεωπολιτικού σεισμού – διατρέχει τώρα σε επίπεδα πλησιέστερα στα 2.220-2.230 μονάδες. Η πτώση δεν ξεπέρασε τα επίπεδα βάσεως, αλλά η αδυναμία διατήρησης κοντά στα χθεσινά υψηλά αποτελεί τεχνικά αρνητικό σήμα βραχυπρόθεσμα.

Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών (ΚΜΟ 200) παρακολουθείται ως κρίσιμο εργαλείο αναφοράς. Εφόσον ο ΓΔ διατηρείται πάνω από αυτόν, η εικόνα παραμένει δομικά ανοδική, παρά τις ενδοσυνεδριακές αναταράξεις. Η ζώνη στήριξης 2.180-2.200 μονάδων θεωρείται η πρώτη ουσιαστική «γραμμή άμυνας» στην περίπτωση εκ νέου έντασης. Πάνω της, τα 2.220-2.230 μονάδες λειτουργούν ως βραχυπρόθεσμη βάση μεταβλητότητας. Η αντίσταση στην ανοδική πλευρά εντοπίζεται πλέον στα 2.260-2.285 μονάδες, επίπεδο που χθες ελήφθη «στο τρέξιμο» και σήμερα επανήλθε ως ανολοκλήρωτη αγορά.

Οι ταλαντωτές ορμής δείχνουν σχετική αποκλιμάκωση. Το RSI, που είχε εισέλθει σε υπεραγορασμένη ζώνη μετά τη χθεσινή έκρηξη, παρουσιάζει σήμερα ορατή πτώση – γεγονός που λειτουργεί εν μέρει αποτονωτικά. Το MACD παραμένει σε θετικό έδαφος συνολικά, αλλά η νέα αδυναμία ευρήματος δυναμικής μπορεί να σηματοδοτήσει αναστολή της ανοδικής τάσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ο τζίρος των ~295 εκατ. ευρώ ήταν σαφώς χαμηλότερος από τον χθεσινό ‘ατμοσφαιρικό’ τζίρο (525,9 εκατ. ευρώ), υποδηλώνοντας ότι η σημερινή διόρθωση δεν συνοδεύεται από μαζικές ρευστοποιήσεις αλλά από επιλεκτική μείωση θέσεων. Αυτό ενισχύει την ερμηνεία ότι πρόκειται για τεχνική εκτόνωση και όχι για θεμελιώδη αντιστροφή τάσης.

Κρίσιμη παράμετρος για το επόμενο διάστημα: η αγορά προσεγγίζει την περίοδο πασχαλινής αναστολής, με μειωμένες συναλλαγές και αυξημένη ευαισθησία σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Η επαναφορά ενεργούς αγοραστικού ενδιαφέροντος στα 2.200-2.220 μονάδες θα λειτουργούσε ως ισχυρό σήμα ανθεκτικότητας και πιθανή βάση για νέα ανοδική δοκιμή στα 2.285-2.300 μονάδες.

Διεθνές φόντο: Αμφιβολίες εκεχειρίας, πετρέλαιο σε ανάκαμψη

Το διεθνές φόντο παρέμεινε καθοριστικά αρνητικό. Η εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν, που κυοφορήθηκε αργά τη νύχτα της 7ης Απριλίου και προκάλεσε αισιόδοξα ράλι σε όλες τις αγορές, φάνηκε σήμερα να «σκοντάφτει» εξαρχής. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf κατήγγειλε ότι τρεις ρήτρες του δεκάσημου πλαισίου εκεχειρίας παραβιάστηκαν ήδη από τις πρώτες ώρες, επικαλούμενος τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο, κατάρριψη drone στο Ιράν και ζητήματα εμπλουτισμού ουρανίου. Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στον Λίβανο – τις βαρύτερες από την αρχή της σύρραξης, με εκατοντάδες νεκρούς.

Στις αγορές πρώτων υλών, το αργό πετρέλαιο ανέκαμψε απότομα: το Brent ανέβηκε ~2,5% στα 97,28 δολάρια ανά βαρέλι και το WTI ~3,3% στα 97,55 δολάρια, αντιστρέφοντας μέρος της χθεσινής ιστορικής κατάρρευσης (Brent -13,29% / WTI -16,41%). Τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν ουσιαστικά κλειστά, με μόλις 4 ταξίδια δεξαμενόπλοιων καταγεγραμμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας – σε αντίθεση με τις ελπίδες για ταχεία αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, η ανακατεύθυνση ήταν επίσης αρνητική, αν και πιο ήπια σε σχέση με το ΧΑ: ο γερμανικός DAX υποχωρούσε ~1,3% στη μέση της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, ο γαλλικός CAC 40 έχανε ~0,9% και ο βρετανικός FTSE 100 διολίσθαινε ~0,3%. Σε επίπεδο Ασίας, ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με πτώση 0,7%, ο νοτιοκορεατικός KOSPI -1,6% και ο Hong Kong Hang Seng -0,5%. Τα αμερικανικά futures εκκινούσαν στο κόκκινο: S&P 500 futures -0,4%, Nasdaq -0,4%, Dow -0,5% – αντιστρέφοντας μεγάλο μέρος από την ευφορία της Τετάρτης (+2,51%, +2,80%, +2,85% αντίστοιχα).

Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η Fed διατηρεί ουδέτερη-σφιχτή στάση: τα fed funds futures αποτιμούν ελάχιστα μόλις 6 μονάδες βάσης περαιτέρω χαλάρωσης για το σύνολο του 2026, από ελπίδες για 50 μονάδες βάσης που υπήρχαν πριν ξεσπάσει η γεωπολιτική κρίση. Η ΕΚΤ αντίθετα εξακολουθεί να θεωρείται από τις αγορές πιο πιθανό να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων, αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή ώθηση στον πληθωρισμό.

Γνώμες ειδικών

Σχολιαστές της εγχώριας αγοράς που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση χαρακτήρισαν την κίνηση ως «τεχνική εκτόνωση ρευστότητας παρά ως αλλαγή τάσης». Κατά τη γνώμη τους, η συγκέντρωση πιέσεων στις τράπεζες – που είχαν «οδηγήσει» χθες – αντικατοπτρίζει κλασική κίνηση κατοχύρωσης κερδών (profit taking) από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, ενόψει Πάσχα και αυξημένης αβεβαιότητας. Το κρίσιμο ερώτημα, κατά τους ίδιους, είναι αν ο ΓΔ θα μπορέσει να διατηρηθεί πάνω από τις βασικές τεχνικές στηρίξεις ώστε η σημερινή κίνηση να αποτυπωθεί ως «υγιής ανάσα» και όχι ως αρχή μόνιμης επανόδου στην πτωτική τάση.

Ο Peter Kinsella, επικεφαλής επενδυτικών υπηρεσιών στην UBP, σχολίασε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη για τους επενδυτές, καθώς αντιμετωπίζουν μια σύγκρουση στην οποία οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν ξέρουν τι θέλουν». Τόνισε ότι – παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο – η μεταβλητότητα στα κύρια νομίσματα παραμένει περιορισμένη.

Ο Achilleas Georgolopoulos, ανώτερος αναλυτής αγορών της XM, είχε προειδοποιήσει από χθες: «Η αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν σημαντική, αλλά το κλίμα θα συνεχίσει να κυριαρχείται από τα νέα. Οποιοδήποτε σήμα ότι η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή μπορεί να αντιστρέψει άμεσα τη βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου». Η πρόβλεψή του επιβεβαιώθηκε ακριβώς εντός 24 ωρών.

Ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Ebury, εκτίμησε ότι «η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει υψηλή καθώς οι αγορές αποτιμούν τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία και τη δραστηριότητα ναυσιπλοΐας». Αναλυτές της JPMorgan, εκ παραλλήλου, σε σημείωμα προς θεσμικούς επενδυτές έγραψαν ότι «η επιτροπή [της Fed] συμφώνησε εν γένει ότι είναι πολύ νωρίς να δράσει», επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα παραμείνει σε αναμονή για το σύνολο του 2026.