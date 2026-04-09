Πακιστάν:-Πώς-πέτυχε-τη-«μεγαλύτερη-διπλωματική-νίκη-των-τελευταίων-ετών»-στο-Ιράν:-Το-πρόσωπο-«κλειδί»-και-ο-ρόλος-της-Κίνας

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη προσωρινής κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αποτρέποντας μια πιθανή γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.

Η συμφωνία που χαρακτηρίζεται εύθραυστη αλλά ιδιαίτερα σημαντική, ήρθε έπειτα από έντονες διπλωματικές διεργασίες και διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου, σε μια περίοδο που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμάκωναν την ένταση και αύξαναν τους κινδύνους ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η πρωτοβουλία του Ισλαμαμπάντ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Διπλωματικός μαραθώνιος υπό τον φόβο γενίκευσης της σύγκρουσης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα , η κατάσταση είχε φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στρατηγικούς στόχους ενίσχυαν τον φόβο ότι περισσότερες χώρες της περιοχής θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το ενδεχόμενο ενεργής συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας, εξέλιξη που θα μπορούσε να συμπαρασύρει και το Πακιστάν, λόγω πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η πακιστανική κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία προχώρησαν σε εντατικές διπλωματικές επαφές, επιδιώκοντας να περιορίσουν την κλιμάκωση της έντασης. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα του Guardian, συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ, του Ιράν και του Πακιστάν, με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου διαλόγου που θα οδηγούσε σε προσωρινή εκεχειρία.

Το πρόσωπο «κλειδί»

Καθοριστικός εμφανίζεται ο ρόλος του αρχηγού του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος διατηρεί διαύλους επικοινωνίας τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη. Μάλιστα ο Τραμπ τον έχει χαρακτηρίσει ως τον «αγαπημένο» του στρατάρχη. Οι επαφές περιλάμβαναν υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και εκπροσώπους της ιρανικής πολιτικής ηγεσίας, σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών και αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Παρέμβαση της Κίνας και εύθραυστη συμφωνία

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η εμπλοκή της Κίνας, η οποία φέρεται να άσκησε επιρροή προς το Ιράν ώστε να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός. Η κινεζική πλευρά εμφανίζεται να προσέφερε διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των διαπραγματεύσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της Τεχεράνης στη διαδικασία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η συμφωνία επιτεύχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ισλαμαμπάντ και θεωρείται σημαντικό βήμα για την αποφυγή μιας ευρύτερης γεωπολιτικής κρίσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν ενισχύει τη διεθνή του παρουσία και επιβεβαιώνει τον αυξανόμενο ρόλο περιφερειακών δυνάμεων στη διαχείριση κρίσεων, ενώ την ίδια ώρα κάνουν λόγο για τη «μεγαλύτερη διπλωματική νίκη των τελευταίων ετών».

Παρά τη θετική εξέλιξη, διπλωματικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη σταθερότητα της εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας και γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην περιοχή.

Οι επόμενες διαπραγματεύσεις αναμένεται να κρίνουν κατά πόσο η προσωρινή συμφωνία μπορεί να εξελιχθεί σε πιο μόνιμη λύση.