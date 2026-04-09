Παπουτσάνης:-Στα-16,5-εκατ.-ευρώ-ο-κύκλος-εργασιών-το-Α’-Τρίμηνο-2026

Σε 16,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το Α’ Τρίμηνο 2026 έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 16,7 εκατ. ευρώ το Α’ Τρίμηνο 2025*, παραμένοντας κοντά στα περσινά επίπεδα με οριακή μείωση κατά 1%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών. Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το Α’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκε ως εξής:

31% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά,

42% από παραγωγές για τρίτους,

14% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών

Για το σύνολο του 2026, η Διοίκηση της Παπουτσάνης διατηρεί τις εκτιμήσεις της, προσβλέποντας σε διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, βασιζόμενη σε:

νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων, συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

«Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις θα διαμορφωθούν, μεταξύ άλλων, και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίζονται. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τις τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών και των πρώτων υλών, ενώ ενδέχεται, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, να υπάρξουν επιπτώσεις στην επάρκεια πρώτων υλών, τη συνολική ζήτηση και τον τουρισμό. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων. Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει ήδη ενεργοποιήσει στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων» υπογραμμίζει η εισηγμένη.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 21% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025, αντανακλώντας τη δυναμική διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 46% το Α’ τρίμηνο του 2026, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 8% το Α’ Τρίμηνο 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το Α' τρίμηνο του 2025. Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 19% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους παραμένει θετική. Τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης κινήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα (-3%), με τη μεταβολή να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε διαφορετικό χρονισμό παραγγελιών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν μείωση 3% σε σχέση με το Α' Τρίμηνο 2025, τάση που αναμένεται να αναστραφεί στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς συνδέεται με τη σταδιακή ένταξη των πελατών σε νέα κωδικολόγια και το χρονισμό της πλήρους υλοποίησης των αλλαγών αυτών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση κατά 12%, προερχόμενη κυρίως από το προϊοντικό μείγμα των πωληθέντων σαπωνομαζών, ενώ υπάρχει μια θετική δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

*Σημείωση: Για λόγους συγκρισιμότητας, τα στοιχεία του Α’ Τριμήνου 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης των εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας που εφαρμόζεται από το 2026. Συγκεκριμένα, οι σχετικές εκπτώσεις προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής αποδίδονται πλέον μέσω πιστωτικών τιμολογίων και όχι μέσω τιμολογίων πώλησης, όπως ίσχυε έως το 2025. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει λογιστικά τον κύκλο εργασιών, οδηγώντας σε μείωσή του, με αντίστοιχη απομείωση των Δαπανών Διάθεσης, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορία της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, ο δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του Α’ Τριμήνου 2025, ύψους €17,2 εκατ., αναπροσαρμόζεται σε €16,7 εκατ. με βάση τον νέο τρόπο λογιστικής απεικόνισης.