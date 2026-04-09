ΠΑΣΟΚ:-«Μερικά-καλοπροαίρετα-ερωτήματα-για-τον-κ.-Λαζαρίδη-και-τον-πρωθυπουργό-της-αριστείας»

Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την πρόσληψη του Μακάριου Λαζαρίδη, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σε συγκεκριμένη θέση πριν από 19 χρόνια.

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πως ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αυτές οι κατηγορίες.

Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος , εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα , δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο Πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματά μας.»

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.