ΠΑΣΟΚ:-«Ο-κ.-Λαζαρίδης-αποδεικνύεται-κομματικό-ρουσφέτι-και-μάλιστα-παράτυπο»

«Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης. Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τη δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος ‘του κράτους’ προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007. Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Κατόπιν αυτών, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού».

