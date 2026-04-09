Ποιοι είναι οι 4+2 «μνηστήρες» για το «σύνθετο» ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών – πολιτισμού Δυτικής Αττικής

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, Metlen, ΕΚΤΕΡ και ΑΤΕΣΕ συμμετείχαν στην αρχική φάση του διαγωνισμού Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ». Ποιο είναι το έργο.

Με τη συμμετοχή 6 ομίλων – σχημάτων στην α’ φάση της διαδικασίας προχωρά ο διαγωνισμός «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ», από τον φορέα «Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής ΜΑΕ», που έχει αναλάβει να ωριμάσει και προωθήσει το project για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής. Χτες ανακοινώθηκε ο αριθμός των υποψήφιων «μνηστήρων» αλλά όχι ποιοι είναι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, στο στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η προθεσμία υποβολής φακέλων ήταν έως αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης) έδωσαν το παρών οι 4 ισχυροί του χώρου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, Metlen (ΜΕΤΚΑ), η ανερχόμενη «δύναμη» ΕΚΤΕΡ και η ΑΤΕΣΕ που συνηθίζει να κατεβαίνει σε διαγωνισμούς για ανάπτυξη κτηριακών έργων (ΣΔΙΤ). Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι ενδεχομένως, όπως κι άλλες φορές έχει συμβεί σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, να υπάρχουν συνεργασίες των συμμετεχόντων και με άλλα σχήματα. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει για διάστημα 27 ετών τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα έχει την ευθύνη για τις υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης και καθαριότητας των φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα έχουν συνολική δυναμικότητα 1.100 κλινών.

Υπενθυμίζεται, όπως κατά καιρούς έχει αποκαλύψει το -, ότι ήδη η AKTOR έχει αναλάβει τις εστίες για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι εν αναμονή υπογραφών για τις ΣΔΙΤ εστίες σε Θεσσαλία και Θράκη (συνολικό χαρτοφυλάκιο 400 εκατ. ευρώ), ενώ, όπως προ ημερών αποκάλυψε το -, η Metlen έχει δώσει καλύτερη προσφορά για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αξίας 105 εκατ. ευρώ).

Όπως έχουμε αναφέρει, η ΣΔΙΤ διάρκειας 27 ετών, για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας και συνοδευτικών χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά και Πολιτιστικού Χώρου για τον Δήμο, εκτιμάται σε 66,076 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Οι εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων περιλαμβάνουν περί τους 1.100 χώρους διαμονής φοιτητών. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Σύμφωνα με την προκήρυξη το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών όπως φοιτητικές κατοικίες και συνοδοί χώροι εστίασης φοιτητών αλλά και χώροι πολιτισμού ( «Πολιτιστικό Κέντρο») σε ακίνητο που θα εισφέρει ο Δήμος Φυλής. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα «ανοικτό» στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο θα αποτελεί έναν χώρο ώσμωσης και δημιουργίας με στόχο την άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών που προωθούν την δημιουργικότητα, την καινοτομία, την διεθνοποίηση και την σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την κοινωνία, την αποκέντρωση δραστηριοτήτων και την αναζωογόνηση, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του αστικού ιστού του Δήμου Φυλής.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στην κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών για χώρους διαμονής, σίτισης, εκπαιδευτικά αμφιθέατρα, χώρους αναψυχής, διοικητικές υπηρεσίες, βοηθητικούς χώρους, καθώς και Πολιτιστικό Κέντρο. Πρόκειται για την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών μονάδων για την στέγαση και σίτιση των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες βοηθητικές χρήσεις και τη δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων αναψυχής. Στο έργο θα περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των νέων εγκαταστάσεων διαμονής των φοιτητών και θα περιλαμβάνει υπαίθριες εγκαταστάσεις, περιοχές πρασίνου και χώρους στάθμευσης.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε ακίνητο που θα εισφέρει ο Δήμος Φυλής, παραχωρώντας δωρεάν την αποκλειστική χρήση του. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ‘ανοικτό’ στην πόλη Πανεπιστημιακό συγκρότημα για το ΠΑΔΑ που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτισμικές δραστηριότητες και θα αποτελεί ένα πρότυπο χώρο ώσμωσης και δημιουργίας. Το κατά τα ανωτέρω ακίνητο του οποίου η ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί σε επόμενο στάδιο βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης το οποίο καλύπτει 262 στρέμματα γης στις περιοχές Άνω και Κάτω Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. Το Πάρκο Πόλης εντοπίζεται στις δυτικές παρυφές των προσχωσιγενών αποθέσεων του ποταμού Κηφισού στο πεδινό τμήμα των νότιων παρυφών του όρους της Πάρνηθας.