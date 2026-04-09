«Πυρετός» αιτήσεων για το Fuel Pass III: Πάνω από 1 εκατ. οι δικαιούχοι – Πότε πιστώνονται τα χρήματα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass III, το μέτρο ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Ο αριθμός των αιτήσεων έχει ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Ενώ, εξ αυτών, ελάχιστες είναι οι απορρίψεις.

Ημερομηνίες και πληρωμές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, με βάση τον λήγοντα αριθμό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των δικαιούχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή μετά τα αρχικά τεχνικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού ΑΦΜ, έως και την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2026.

Οι πληρωμές για τους δικαιούχους «τρέχουν» και σήμερα. Η πίστωση του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται περίπου 48 ώρες μετά την οριστικοποίηση της αίτησης. Ωστόσο, λόγω των τραπεζικών αργιών του Πάσχα, όσοι υποβάλλουν αίτηση μετά τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) ή τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση μετά την εορταστική περίοδο.

Προβλήματα και κριτήρια

Η διαδικασία ξεκίνησε με σοβαρά τεχνικά προβλήματα και «μπλακ άουτ» στη λειτουργία της πλατφόρμας τη Μεγάλη Δευτέρα, λόγω του τεράστιου όγκου επισκεψιμότητας, με πάνω από 3.000 logins ανά δευτερόλεπτο.

Ακόμη και σήμερα, παρατηρούνται δυσκολίες, κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να καλούνται να επισκεφθούν τα κατά τόπους ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Το μέτρο αφορά περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων και δικαιούχοι είναι:

– Άγαμοι με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ.

– Έγγαμοι / Μέρη συμφώνου συμβίωσης: οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

– Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται:

– έως 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (ή 50 ευρώ με πίστωση σε ΙΒΑΝ) για νησιωτικές περιοχές.

– έως 50 ευρώ (ή 40 ευρώ με πίστωση σε ΙΒΑΝ) για την υπόλοιπη χώρα.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η Ιουλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν υπόλοιπα που παραμένουν στην κάρτα διαγράφονται και επιστρέφονται στο δημόσιο.