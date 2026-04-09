Στα-10,9-εκατ.-ευρώ-ο-κύκλος-εργασιών-της-Μπλε-Κέδρος-για-το-2025

Στα 10,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Μπλε Κέδρος για το 2025 περιλαμβάνοντας έσοδα από μισθώματα τα οποία βρέθηκαν στα 6,1 εκατ. ευρώ καθώς και έσοδα από πώληση ακινήτου, τα οποία ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Η Μπλε Κέδρος απέκτησε ακίνητο στην Αθήνα έναντι 695.000 ευρώ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα 108,6 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε 39 ακίνητα υπό διαχείριση. Μη λαμβάνοντας υπόψιν τις αξίες των πωληθέντων ακινήτων, πωλήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα εντός της κλειόμενης χρήσης, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων αυξήθηκε κατά 5,16%. Να σημειωθεί ότι η αξία του χαρτοφυλακίου είναι απομειωμένη κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ εξαιτίας των εξελίξεων που αφορούν το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 στην Αθήνα.

Εντός της χρήσης 2025, ο Όμιλος εξόφλησε πλήρως τις δανειακές του υποχρεώσεις που αφορούσαν δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει εντός των χρήσεων 2024 και 2025, πετυχαίνοντας σήμερα ο Όμιλος να έχει μηδενικό δανεισμό.

Ταυτοχρόνως, εξάλειψε ολοσχερώς τις 2 προσημειώσεις, συνολικού ποσού περ. 21 εκατ. ευρώ, μία που συνδέονταν με το Ομολογιακό Δάνειο για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 22, το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς εντός της χρήσης, και μία για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 στην Αθήνα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή οφείλεται στις προαναφερθείσες επιτυχείς πωλήσεις ακινήτων.

Σημαντικές πωλήσεις και αγορές ακινήτων εντός της χρήσης

Εντός της χρήσης 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «Φ Real Estate Μον. Α.Ε.» κατόπιν εισφοράς σε αυτή του ακινήτου επί των οδών Φαλήρου 22-22Β και Δημητρακοπούλου 21-25 στην Αθήνα, έναντι τιμήματος € 18,9 εκατ.

Κατά την πιο πρόσφατη εκτίμηση του εν λόγω ακινήτου, ήτοι την 30.06.2025, η αξία του είχε αποτιμηθεί σε € 13.730.000 από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή της Εταιρείας. Από την πώληση της εν λόγω θυγατρικής προέκυψε λογιστικό κέρδος ποσού € 5,1 εκατ.. Για το εν θέματι ακίνητο, η Εταιρεία είχε λάβει την οικοδομική άδεια και είχε ξεκινήσει τις εργασίες ανακατασκευής του σε ξενοδοχείο 4* αστέρων, 113 δωματίων.

Επίσης, εντός της ίδιας χρήσης, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση του ακινήτου επί της οδού Χρ. Σμύρνης 11Β στη Θεσσαλονίκη, έναντι τιμήματος € 950 χιλ.. Κατά την πιο πρόσφατη εκτίμηση του εν λόγω ακινήτου, ήτοι την 30.06.2025, η αξία του είχε αποτιμηθεί σε € 876 χιλ. από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή της Εταιρείας. Από την πώληση του ακινήτου προέκυψε λογιστικό κέρδος ποσού € 55 χιλ.

Όσον αφορά την απόκτηση νέων ακινήτων, αρχικά μέσω θυγατρικής εταιρείας αγοράστηκαν 3 οικόπεδα, συνολικής εκτάσεως 3.240 τ.μ., τα οποία βρίσκονται στον οικισμό Ξιφιά του Δήμου Μονεμβασίας, έναντι συνολικού τιμήματος € 120 χιλ.

Εντός της κλειόμενης χρήσης, η Εταιρεία συμμετείχε σε 2 πλειστηριασμούς ακινήτων, ένα για το διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 125Β στην περιοχή Καστέλλα του Πειραιά, συνολικής επιφάνειας 614 τ.μ., και ένα διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Δροσοπούλου 88 στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 1.300 τ.μ.. Η Εταιρεία υπερθεμάτισε και στους δύο πλειστηριασμούς, καταβάλλοντας τα τιμήματα των € 835χιλ. και € 256χιλ., αντιστοίχως και η χρηματοδότηση έγινε από τα ίδια κεφάλαιά της. Τα ακίνητα εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με σκοπό τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης και ένταξης των εν θέματι ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο αναμένεται εντός του 2026.

